Mónica Ayos reveló la importante enseñanza que le dejó Natalia Oreiro en Sos mi vida

"En uno de los breaks que teníamos, nos fuimos a comer a la vuelta que había un lugar de sushi japonés. Y también con ella tomé sake caliente por primera vez", continuó la actriz.

Y amplió sobre el buen vínculo que generó con la uruguaya en la ficción: "Para la Monita de Sos mi vida (personaje de Oreiro) nos intercambiábamos ropa. Ella tenía ropa de sus personajes y yo le prestaba lo que usaba para las comedias y servía mucho".

"La primera vez le dije: 'no quiero que te enojes pero me parece que la Monita tendría que usar esto...'. '¿Cómo me voy a enojar?', me dijo", recordó sobre aquel tiempo que compartieron trabajo.

"Natalia es súper generosa, humilde, copada, genia... Yo soy cero chupamedias pero laburé con esta tipa y es un diez", cerró Mónica Ayos a puro elogio sobre Natalia Oreiro.

Mónica Ayos: "Tengo una deuda muy grande conmigo en Argentina"

La actriz Mónica Ayos vino de visita a Argentina y antes de volver a México pasó por Noche al Dente, América Tv, a explicar cómo es el lunfardo mexicano y a recordar a sus padres cantando el tango Naranjo en Flor.

Después de 20 años con Diego Olivera, Ayos hizo una analogía: “Una relación de tantos años se sostiene como el conchero”.

En otro momento de la entrevista hablando de su pareja recordó: “Diego Olivera revoleó un control remoto cuando vio mi beso con Sebastián Estevanez” y al momento de hablar de poliamor Mónica dijo: “en otro momento hubiésemos abierto la pareja pero hoy ya no”.

A corazón abierto, la actriz se emocionó al hablar de su vida lejos de Argentina: “Todo el tiempo quiero volver, siento que no me fui nunca”. “Tengo una deuda muy grande conmigo en el país pero no puedo volver, ya estoy rota”.

Llegando al final de Noche al Dente, recordó su pasado de vendedora de rifas falsas: “lo hacía con mis amigas para ir a Pamper Nic y al cine”.