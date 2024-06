Connie Ansaldi reveló por qué se alejó de los medios y cuál es el único programa que va

"Hace seis años dejé de trabajar en la tele. Me pasaba algo muy loco que incluso cuando trabajaba en la tele no me sentía parte de la tele", remarcó la ex panelista.

Y se sinceró sobre esa decisión de alejarse de los medios: "No estaba como en mi lugar. Nunca me sentí como en un hogar seguro, siempre algo me hacía ruido o quería algo más, de hecho siempre tenía mi agencia".

Connie habló con emoción de su madre, quien murió cuando ella tenía 21 años, y recordó que su mamá escribió en un papel que encontró hace poco: "Constanza es emprendedora". "Siempre fui emprendedora y me las ingeniaba para ganar dinero", enfatizó.

Y en cuanto a las críticas y polémica con CUX, su app de salud mental, Connie explicó: "Lo difícil del ignorante es cuando quiere permanecer en la ignorancia, eso es lo peligroso. Hay un equipo gigante interdisciplinario. Contesta una inteligencia artificial que está especialmente programada para que pueda validar lo que te pasa y dar una respuesta que a vos en ese momento te sirva y te contenga. El deporte es una terapia y poder hablar de lo que nos pasa también vinculada por poder poner en palabras las emociones".

Connie Ansaldi fue letal y apuntó contra la marcha por la educación pública: "Vayan a laburar"

Connie Ansaldi criticó duramente desde sus redes sociales las movilizaciones que hubo en todo el país para defender la educación pública. "No entiendo qué es esta marcha ridícula", disparó.

A través de su cuenta de Instagram, dio su parecer: "No entiendo. Nadie quiere sacar la escuela pública, ¿qué car... están defendiendo? Hace años que están sacando los fondos de la UBA. ¿Ahora se vienen a acordar?La escuela pública tiene que ser para los argentinos, los extranjeros tienen que pagar, como es en cualquier lugar del mundo. No entiendo qué es esta marcha ridícula".

"Dejen de hacer proselitismo en las redes y vayan a laburar. Otra cosa; los hospitales hace años que son un desastre y están colapsados. Está buenísimo ir a protestar, pero me llama la atención que se hayan acordado ahora", continuó la influencer.

Y agregó: "Quien tiene plata para pagar la universidad pública, la tiene que pagar. Para que el que no puede pagarla, pueda aprovecharla como recurso. No tiene que ser gratis para todos. El que puede tiene que pagar un arancel básico para sostenerla entre todos. Si tanto les preocupa la universidad pública, porque la educación es la base para salir adelante, todos tenemos que colaborar".

Además, planteó: "Dejen de hacer demagogia con la plata ajena. Si les importa tanto, podríamos cambiar las cosas. La educación tiene que ser pública y gratuita para quienes se rompen cu... y se lo ganan, y realmente no lo pueden pagar. No para gente que está becada años porque no mueve el totó y tarda 12 años en recibirse porque, total, es gratis".

"La auditoría la deberían exigir todos. ¿O de qué tienen miedo? Que la pidan. No negocien con eso porque nosotros, la gente de bien, los apoyamos", concluyó la comunicadora.