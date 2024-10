¡De enemiga a coach! El video del entrenamiento de boxeo al límite de Mica Viciconte a Flor Vigna

"¡Huevo, huevo, huevo!", le decía en voz alta Mica Viciconte a Flor Vigna. A lo que ella respondió: "No, bolu… es campeona la otra (por su rival en el ring). La con… de la lora".

"Qué me importa, la presión la tiene ella. ¡Vamos! Dale, dale, dale. ¿Te tiene miedo?", le decía la pareja de Fabián Cubero. "No, yo le tengo miedo", decía Flor. "No sirve", le marcó Viciconte.

"Una de las mujeres más fuertes que conocí", destacó Flor sobre Mica en un posteo de Instagram.

Cabe recordar que ambas se hicieron conocidas en el programa Combate una década atrás y en los juegos se generó una gran rivalidad entre las dos con los fanáticos de cada una, algo que con el tiempo ya quedó atrás y hoy se las ve muy compinches.

Flor Vigna blanqueó a su nuevo amor tras separarse de Luciano Castro: "Es muy lindo"

En el verano de este año, Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron públicamente el final de la relación después de dos años y medio juntos. Luego, el actor blanqueó su relación con su colega Griselda Sicialiani.

En este sentido, tras unos meses soltera, ahora es Flor Vigna quien se mostró por primera vez junto a su nuevo novio. Se trata del cantante de cumbia el Lauta.

Ambos fueron captados juntos a plena luz del día en un restaurante de la zona de Palermo y se mostraron buena onda ante las preguntas del cronista Alejandro Castelo del programa LAM, América Tv.

"La encontramos en Palermo con su nuevo chongo", introdujo Pepe Ochoa desde Bondi Live al presentar la nota. "Es muy lindo viste. Es un artista único", le dijo Vigna al notero.

"Estamos trabajando juntos, el señor es compositor y músico, todos nos peleamos para tenerlos en nuestros discos, y yo lo tengo trabajando para mí", señaló Flor Vigna sobre la relación sentimental que nació entre los dos, quienes se mostraron buena onda y se retiraron juntos del lugar.

Hace unas semanas habían trascendido las primeras imágenes de Flor y el Lauta juntos acaramelados en un aeropuerto lo que encendía los primeros rumores de romance. Ahora, la relación ya fue confirmada por los dos protagonistas.