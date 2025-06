Débora Plager reveló lo peor que hizo Yuyito González cuando era novia de Javier Milei

Consultada por Puro Show (El Trece) sobre la presencia de la exnovia del presidente argentino, la periodista fue letal al señalar que Karina y Yuyito apenas se saludaron e hizo foco en la actual actitud de Amalia. "La convocatoria fue impresionante. Una locura. Estaba Mirtha, Yuyito que daba vueltas como una calesita porque los periodistas le preguntaban y ella no respondía", señaló picante.

Fue allí que Plager detalló picante: "Yuyito llegó y todos los periodistas fueron atrás de ella. Ella no les respondía y se generó una especie de calesita. Aparte no entiendo por qué no quiere hablar, cuál es el problema, por qué no quiere hablar. Cuando estaba con el presidente hablaba todo los días".

Al tiempo que se le hizo llegar un contundente mensaje: "¡Dejate de embromar, Yuyito, hablá, no jorobes! ¿Ahora qué te hacés, la importante, la estrella? ¿Qué es lo que no puede decir?".

Asimismo, la periodista agregó que a ella ni la saludó. "Subí con ella en el ascensor y no me saluda ni me habla, se ve que estaba enojada de algún momento. ¡Se enojaba por todo! Ella creía que estaba con el pony ese famoso, no sé si te acordás que hacía una cosa con el pony. Bueno, no sé, se habrá bajado del pony o seguirá con el pony, qué se yo", concluyó picante.

La contundete predicción de Pitty La Numeróloga sobre la separación de Yuyito González y Javier Milei

Después de varias semanas de rumores, el pasado 21 de abril del corriente año Amalia Yuyito González confirmó en su programa de cable Empezar el día que su relación con el presidente de la Nación Javier Milei había llegado a su fin.

Tras el anuncio que sin duda generó una revolución total dado el alto perfil que mantenía la pareja y sobre todo ella, desde la red social X (ex Twitter), la cuenta oficial de LAM —el ciclo que conduce Ángel de Brito todas las noches en la pantalla de América TV— recordó una visita de Pitty La Numeróloga al programa, donde había anticipado que la relación no prosperaría.

“Pitty lo dijo”, escribieron junto al video que muestra a la especialista en numerología vaticinando la ruptura: “Vamos a hacer los números del presidente. Yo no lo veo con Yuyito. Él tiene una mujer morocha pronto, joven... Una persona nueva... Puede haber hasta casamiento”.

Así, la predicción que en su momento pasó desapercibida, cobró relevancia tras confirmarse la separación.