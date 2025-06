"No me callo más": el explosivo descargo de Melody Luz contra Alex Caniggia

IG Melody Luz estalló contra Alex Caniggia.jpeg

“Pero después soy la madraza del año frente a las cámaras, ¿no? Para empezar abrigala cuando está con vos, si tiene fiebre mínimo me avisás y no la medicás sin consultarle a nadie”, disparó Melody en un tercer posteo junto a una captura de chat con el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

“Y lo publico porque el muy cagón aún no se quiere sentar en frente mío a hablar. Así que enterate por acá", continuó Melody en su furibundo posteo al que , por último, le sumó como contundente advertencia: "No me callo más y menos por mi hija”.

Melody Luz expuso los mensajes comprometedores que encontró en el celular de Alex Caniggia: “Un asco”

Hace dos meses, Melody Luz se separó de Alex Caniggia y, al poco tiempo, blanqueó su nueva relación con el chef Santiago del Azar. Recientemente, en diálogo con Infama (América TV), la bailarina contó en detalle cómo descubrió los mensajes comprometedores de su expareja que desencadenaron la escandalosa ruptura.

“El Día del Niño del año pasado, algo me vibró y dije ‘voy a ver si sigue haciéndolo’. Y claramente, lo estaba haciendo. Descubrí una conversación con alguien a la que le decía Nicki. Él le había escrito y luego borró la charla, pero justo ella le respondió. Y yo decía: ‘¿Quién es Nicki? ¿Quién es Nicki?’. Vi la foto y resultó ser esta chica, Ivana Capialbi. Creo que le dice Nicki Minaj o algo así”, relató Melody.

Además, contó que llegó a dialogar con Ivana y le agradeció por ayudarla, indirectamente, a abrirle los ojos. “Ya hablé con Ivana, me pidió disculpas, sobre todo por las fotos en la cama en las que aparecía Venezia. Esa fue mi molestia: que metieran a mi hija en el medio, en una cama, con alguien que yo no conocía. Los celos me chupan un huevo, que haga lo que quiera con su vida, pero con mi hija no", confió.

Claro que Melody también reflexionó sobre su relación con Alex. “Creo que me comí un poco esa mentira que me vendió y que gracias a mí le vendió al mundo: que era un padre de familia, que respetaba a su familia, que me respetaba como mujer. Entiendo que te puedan gustar otras personas, pero sentate y decímelo. Yo también estoy buenísima y puedo hacer lo que se me cante. Pero claro, la mayoría de los hombres no tienen los huevos de sentarse frente a su mujer y decirle la verdad”, disparó a flor de piel.

“Él le escribió a todas, hasta a amigas mías. Es un asco. A una amiga muy famosa mía también”, agregó indignada y por último mostró uno de los mensajes más escandalosos que encontró en su celular: “Revisando el teléfono, encontré una captura que me mandó una señora que había ido a su programa en El Trece. Me dijo: ‘Che, me habló este número (que era de él), me pidió una foto de mis... y me mandó dos fotos bombita’. ¡A una señora grande que había ido a su programa! Y yo embarazada de tres meses. ¿Se puede ser tan asqueroso?”, concluyó furiosa.