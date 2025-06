El desafortunado comentario de Lorena Maciel a Nelson Castro sobre Tel Aviv que generó repudio

"Nelson, yo sé que esto se vive el día a día. No sabés dónde vas a estar dentro de las próximas dos horas. Pero ¿qué se espera para este fin de semana? ¿Qué se está hablando allá? En Israel ¿Cómo planifican ustedes qué puede haber?", dijo Maciel.

El video, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, no tardó en llenarse de mensajes criticando de manera feroz a la conductora por su falta de sensibilidad en un momento tan delicado. "Miren cómo le tiembla el micrófono a Nelson"; "Era transmitirle tranquilidad, no asustarlo más"; "No podés ser así"; "Por qué no la mandan a ella para que le digan lo mismo y vea lo que siente"; "Cero profesional, cómo vas a jugar con el miedo de un colega", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Embed

Disturbios en los estudios de El Trece tras el fallo contra Cristina Kirchner: tensión y destrozos

El conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito, comunicó que, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Cristina Kirchner, se registraron disturbios y daños materiales en las instalaciones de El Trece.

"Destruyeron Canal 13. Muchos manifestantes del kirchnerismo fueron a las puertas del canal. A mí esto no me sorprende, porque yo trabajando en Canal 13 lo viví en primera persona. Durante mucho tiempo por x motivo vivíamos encerrados, con policías, y muchas veces lastimaron a varios trabajadores", relató el presentador.

"Entraron al canal, llegaron a la recepción, destruyeron autos, las bicicletas de las personas que van a trabajar, hicieron mier... todo", detalló De Brito. En ese momento, el cronista Santiago Riva Roy, presente en el lugar, amplió la información: "Vinieron al canal, ingresaron por la fuerza e hicieron pelota los autos de los laburantes. Quiero que veas eso, Ángel, porque la imagen es dantesca. Quiero que veas el tamaño de esa piedra en el parabrisas de ese auto".

Y añadió: "Las puertas peloteadas, ingresó el malón y empezó a cag... a patadas, perdón el vocabulario, todos los autos, a robar pertenencias que había a la vista, a romper cristales y esa columna llevaba banderas de La Cámpora".

Ángel intervino nuevamente y comentó: "Ahí estamos viendo que se metieron en los pasillos, rompieron los premios que estaban ahí en una vitrina hace miles de años, los premios Emmy".