Bajaron del programa al azafato acusado de ser el tercero en discordia entre Laurita Fernández y Peluca Brusca

Laurita Fernández en la mira: Pepe Ochoa ventiló sus polémicas con famosos exnovios

Aunque durante mucho tiempo Pepe Ochoa y Laurita Fernández compartieron una amistad cercana y de confianza, hoy ese vínculo parece completamente roto. El conflicto se desató luego de que el panelista de LAM (América TV) contara al aire que la bailarina se había separado de Claudio 'Peluca' Brusca, su pareja durante los últimos tres años. Laurita no tardó en responder con dureza, acusándolo de ser un "mentiroso" y de "inventar cosas que están en su cabeza".

Molesto por las declaraciones de quien fuera su amiga, Ochoa decidió hablar del tema en su programa de streaming Bondi, donde no se guardó nada. “Laurita Fernández, no tengo nada en contra tuyo, te lo voy a decir acá en este programa para que lo sepas, no me pasa nada, no me genera nada ni bueno ni malo. Entiendo igual que vos del otro lado hagas lo que hacés porque le escribís a Angel y te conviene enojarte conmigo porque para contestar si estás o no separada no contestaste nunca”, lanzó con calma al principio.

Sin embargo, a medida que avanzaba su descargo, el tono fue subiendo y terminó revelando situaciones comprometedoras del pasado de Fernández con sus exparejas. “Y vos eras la persona que me llamaba a mí para meterte en el teléfono de Fede Bal, mandarme a mí los chats y que yo esos chats los filtre en la prensa. Porque vos querías que la persona más buscada en la foto del Bailando seas vos. Y lo lograste... lo logramos. Entonces a mí no me corras, porque yo sé bien todas las cosas que hiciste para tejer”, disparó sin filtro.

Y como si eso no fuera suficiente, Pepe fue por más y lanzó una acusación aún más fuerte: “Andabas con Fede Bal y te seguías garchando a Fede Hoppe. Le mentías a todo el mundo. Y a mí me salís a decir que soy un mentiroso y que invento. Yo no invento nada. A mí me llamaste, me convocaste un día a Unicenter porque no querías hablar por teléfono, para mostrarme todos los chats que habías robado y qué podíamos hacer con eso”.

“Y con eso habló la televisión tres meses. Sos talentosa como ninguna, sos la mejor de esta generación... pero astuta y zorra como pocas. La foto que le llegó a Ángel de Brito en el Paseo Alcorta la saqué yo. ¿Querés que sigamos hablando de este tema, donde vos supuestamente llorabas por unos cuernos?”, recordó con cada vez más vehemencia.

“Ella siempre supo cómo manejarse con los medios, usando distintas estrategias para quedar en el centro del conflicto y aparecer como la víctima. ¡Todo acting, todo fingido! Me arrepiento de haberla ayudado. Yo me junto con Laurita Fernández, Marcelo González y el dueño del Tronador porque yo la conecté a Laurita a tener una reunión con el dueño de la radio. ¿Y Laurita me hace echar? Listo, me hinché las pelotas”, cerró, visiblemente indignado.