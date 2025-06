"Apareció muerto": la dura denuncia de la esposa de Nicolás Tagliafico contra sus vecinos

Además de exigir justicia, pidió medidas ejemplares: “Se necesitan sanciones realmente duras y apoyo desde el barrio para protegerlos, si no es imposible”. También agradeció el respaldo recibido por una ONG: “Gracias por guiarme para saber qué hacer, y por siempre proteger a los más indefensos”.

Finalmente, cerró con la expectativa de una resolución: “Pronto tendremos novedades para saber qué pasó y que las personas que hacen esto, o lo hablan y planean tan abiertamente por los grupos de WhatsApp, tengan consecuencias”.

image.png

El desagradable video escatológico de Nicolás Tagliafico que se hizo viral: "Si sale medio..."

Nicolás Tagliafico decidió tomarse unos días de descanso y viajó junto a su esposa, Caro Calvagni, a las paradisíacas playas de Seychelles, un destino soñado ubicado en África. Desde allí, el futbolista de la Selección Argentina sorprendió a sus seguidores al compartir un desopilante video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Durante la grabación, Tagliafico hizo un particular y extenso análisis escatológico que llamó la atención. Su pareja, algo incómoda con la situación, optó por mantenerse al margen. “¡Amor, no se dicen esas cosas, no se cuentan!”, le reprochó entre risas Caro Calvagni, visiblemente divertida aunque sin muchas ganas de participar en la conversación.

Sin embargo, Nico no se detuvo y respondió con naturalidad: “Todos vamos al baño. Todos hacemos caca, todos hacemos con olor, algunos más fuerte, más suave, más blando, más duro...”, dijo, dejando en claro que el tema no lo incomoda en lo más mínimo.

Al notar que el defensor seguía profundizando en su teoría, Caro decidió no involucrarse y cortó el tema de manera simpática: “Yo no quiero hablar”. Pero su esposo siguió adelante con su análisis, dando detalles inesperados.

“Acuérdense que si sale en piedritas es porque hay que hidratarse un poco más, la manera perfecta en que salga es en lazo y en un color estable, ya sea marrón claro o un poquito oscuro”, explicó el campeón del mundo con total seriedad.

Y concluyó con una advertencia sobre la salud intestinal: “Y si sale medio blandengue, tirando para líquido, es porque hay problemas de digestión o de mala alimentación. Esto ha sido hablando de caca con Nico”, cerró entre risas. Luego, enfocando a su pareja acostada en la playa, agregó: “Nos despertamos, sol terrible y miren como duerme. Así como la ven, tarde o temprano va a ir al baño”.