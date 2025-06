La pelea entre Yanina Latorre y el papá de Devi de Gran Hermano que terminó con un final inesperado

Fue allí que Latorre explicó dónde radicó la insólita confusión por la cual el papá de Devi terminó hablándole a ella, cuando en realidad tenía que contactarse con otra Yanina. Lo que ocurrió fue que la productora encargada de acompañar a Juan Pablo también se llama Yanina, y desde Telefe al parece se equivocaron al pasarle el contacto al señor para que pudiese comunicarse con su hijo.

Claro que después de ese insólito cruce, cuando él se enteró que estaba hablando con la mujer de Diego Latorre, se pusieron a charlar animadamente. "Me dijo que está padeciendo Gran Hermano, me contó que es contador y me hice amiga", contó Yanina ante la atónita mirada de Devi que no podía parar de reir ante la semejante confusión.

"Empezamos a darnos como consejos de vida. Nos divertimos, nos reímos y hoy me dijo: 'No va a faltar oportunidad para cenar'", confió entonces Yanina Latorre, mientras Juan Pablo no podía creer semejante confusión en la que quedó envuelto su papá, mientras la angelita concluyó divertida sobre el señor: "Es divino tu papá, es fachero, es un tipo bien".

Juan Pablo confesó cuál fue su verdadero vínculo con Eugenia en Gran Hermano

El anteúltimo eliminado de Gran Hermano 2024 (Telefe), Juan Pablo De Vigili, participó este martes del debate del reality y habló con total sinceridad sobre su relación con Eugenia Ruiz, con quien había tenido algunos roces en los últimos días dentro de la casa.

Durante la charla, el conductor Santiago del Moro le consultó directamente: "¿Cómo era tu vínculo con Eugenia? ¿Había algo más que una amistad? ¿Te gustaba? ¿Te enamoraste en algún momento?", a lo que De Vigili respondió tajante: "No, en ningún momento. Siempre la respeté. Además, estaba casada y no me lo permití. Lo que sí, conectamos mucho a través del humor. La verdad es que salí un poco enojado".

Al escuchar sus palabras, Del Moro le señaló que ella quedó mal, quedó triste. "Sí, yo también me fui triste. Ese enojo era, en parte, tristeza que no quise mostrar. Además, tampoco me dio una palmada de despedida, que es lo que yo habría hecho" , confió a pura honestidad.

Finalmente, Devi remarcó que su vínculo con la santiagueña "era una amistad genuina y realmente estaba dolido. Siempre me guie por lo que sentía".