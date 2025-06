El urgente pedido de Mauro Icardi para revincularse con sus hijas antes de irse a Turquía

"Se solicita que los días que están las niñas, pueden compartir con la familia ensamblada de mi mandante a fin de reestablecer el sano vínculo que ya tenían previo a la inoculación del odio que recibieron desde el 6 de enero“, remarcó sobre el vínculo de las niñas con la ex Casi Ángeles.

Embed

La desgarradora carta que Mauro Icardi presentó ante la Justicia por sus hijas

Tras ser notificado de que podría compartir algunas horas con Francesca e Isabella -las hijas que tuvo junto a Wanda Nara y por quienes reclama un contacto más cercano desde hace meses-, Mauro Icardi se pronunció mediante una carta dirigida a la Justicia. El encuentro, por el Día del Padre, se permitiría con la condición de que su actual pareja, la China Suárez, no esté presente.

La información fue revelada en DDM (América TV) donde leyeron varios fragmentos del documento redactado por el delantero del Galatasaray.

"Soy un hombre de 32 años que desde mis 19 prioricé mi rol paternal en la vida. Me desgarré de dolor cuando mis hijas me reprocharon llorando que no estaban conmigo en la celebración del campeonato obtenido por el club Galatasaray, donde ellas se criaron en sus últimos años de vida", expresó Tatiana Shapiro al leer la carta al aire en el ciclo conducido por Mariana Fabbiani.

Luego, la panelista continuó con otro impactante tramo del escrito: "Hasta acá. Como padre me planto, me pregunto, ¿hasta cuándo y cuánto más debo soportar? Su señoría, mal que le pese, ni usted ni Wanda Nara me van a poder elegir la pareja. No existe causal objetiva, ni existe normativa que lo ampare para que usted me siga obstaculizando el vínculo con mis hijas por estar conmigo mi mujer, como la familia ensamblada en la que siempre se criaron mis hijas. Esto es un escándalo judicial. No existe antecedente jurídico. Ni jurídico, ni jurisprudencial donde un juez le elija o le prohíba el vínculo a un progenitor con su pareja".

En otro fragmento, Icardi intentó justificar su reclamo ante el juez diciendo: “La historia de cada familia debe trabajarse intramuros. Y es mi responsabilidad y mi tarea como padre poder explicarles a mis hijas los hechos acaecidos en su epigrama familiar. Como deberá hacerlo su madre con la parte que le toca. En un plano íntimo en el cual su señoría no tiene injerencia y a todas luces, se está extralimitando de sus facultades como magistrado obstaculizando el vínculo paterno-filial con mis hijas. Soy un padre que no tiene restricción ni impedimento alguno para estar con ellas. Soy un padre que llora y se desvive por estar con sus hijas hace siete meses y se me ignora de manera deleznable”.

Más adelante, el futbolista puso el foco en su presente laboral y en cómo las decisiones judiciales habrían afectado su vínculo con las nenas: “No me queda más tiempo. Tengo compromisos laborales que cumplir y de ellos depende mi carrera y el futuro económico de mis hijas, que hace siete meses que confío en usted y por dicha absurda convicción, y por hacer las cosas bien, me he perdido de un tiempo preciado con mis hijas que no volverá. Que en el mientras tanto las niñas han sido inoculadas de odio y de resentimiento al verse impedidas de compartir tiempo conmigo y con la familia que he formado”.

Asimismo, Icardi se refirió directamente a su expareja y fue contundente en su declaración: “La madre de mis hijas no se cansó de mofarse de la Justicia, se hartó de desobedecer órdenes al punto de acumular la friolera suma de 240 millones de pesos en multas por desobediencia, Estoy condenado, estoy castigado, me alejan cruelmente de mis hijas”.

Y concluyó con un pedido firme para que dejen de interferir en su relación con las niñas por el simple hecho de estar en pareja con la actriz: “Yo me enamoré de una mujer, Eugenia Suárez, y sin embargo, su señoría, podré encontrar documentaciones que mi exesposa ha difundido masivamente donde me ha humillado públicamente en aras de salvaguardar a mi familia y ello no me avergüenza. Rogué, imploré, me humillé y respeté la elección de mi exmujer, quien hoy no respeta la mía con la connivencia de su señoría, olvidándose de todo lo que ella hizo. Vivió y le hizo vivir a mis hijas cuando se sentía enamorada de quien fue su amante durante tres años, durante la vigencia de nuestro matrimonio”.