Dura definición de Luis Ventura sobre la salud de Jorge Rial: "El show del infarto"

El periodista reveló que escribió una columna para el diario Crónica con ese título y explicó por qué cree que Rial hizo una espectáculo con su internación. "Lo mío no es una crítica. Es algo que reclamo desde el corazón. Dije que tienen que cuidar y respetar al paciente", señaló.

"No me digan: 'se está muriendo' y ahora resulta que está todo bien. Este show de Rial yo ya lo viví", agregó, indignado con la exposición que el tema tuvo en los medios.

Ventura también apuntó a C5N, que le dio una enorme cobertura a la internación. "Pagaron cámaras, profesionales, alojamiento, para seguir de cerca la internación de Rial", advirtió.

Al finalizar, el periodista le envió un mensaje al entorno de su colega. "Si no quiere que yo no participe de esto, no me llamen, no me importa", cerró.

La drástica decisión de Jorge Rial sobre su regreso a Buenos Aires: "Está valorando..."

El sábado, Jorge Rial tuvo un malestar en el pecho y debió ser trasladado de urgencia a una clínica privada en Bogotá, Colombia, donde estaba de vacaciones. En dicho centro de salud sufrió un infarto y le practicaron reanimación.

"Gracias a todos estos profesionales de la salud colombiana, hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme. Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida", expresó el comunicador en un posteo en sus redes.

En las últimas horas, al aire en C5N, el periodista Mauro Federico -que está reemplazando a Rial en la conducción de su programa- comentó que habló con su colega. "Él me dijo que está valorando cosas simples, como poder bañarse. Me dijo 'no sabés lo que disfruté la ducha", reveló.

El columnista precisó que el conductor tomó una firme determinación: regresar a Buenos Aires apenas tenga el aval de los médicos. Jorge Rial no quiere esperar y la idea sería viajar en un vuelo sanitario en los próximos días para continuar con su recuperación en la Argentina.

"Jorge, por suerte, se está recuperando muy bien", concluyó el periodista Mauro Federico, feliz por la enorme mejoría de su colega.