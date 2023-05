La drástica decisión de Jorge Rial sobre su regreso a Buenos Aires: "Está valorando..."

En las últimas horas, al aire en C5N, el periodista Mauro Federico -que está reemplazando a Rial en la conducción de su programa- comentó que habló con su colega. "Él me dijo que está valorando cosas simples, como poder bañarse. Me dijo 'no sabés lo que disfruté la ducha", reveló.

Jorge Rial primer posteo tras internacion

El columnista precisó que el conductor tomó una firme determinación: regresar a Buenos Aires apenas tenga el aval de los médicos. Jorge Rial no quiere esperar y la idea sería viajar en un vuelo sanitario en los próximos días para continuar con su recuperación en la Argentina.

"Jorge, por suerte, se está recuperando muy bien", concluyó el periodista Mauro Federico, feliz por la enorme mejoría de su colega.

La fuerte advertencia de Luis Ventura al entorno de Jorge Rial: "Yo les digo..."

Hace unos días, Jorge Rial fue internado en una clínica privada en Bogotá, Colombia, luego de una descompensación. En dicho centro, el periodista tuvo un paro cardíaco y fue reanimado por los médicos.

Este miércoles, Luis Ventura estuvo en LAM (América TV) y fue contundente la referirse a la salud del periodista. "La noticia fue un mazazo en la cabeza. Me llamó Morena angustiada. Me dijo: 'mi papá se está muriendo, tuvo un infarto'", relató al contar cómo se enteró de la noticia.

El conductor de Secretos Verdaderos remarcó que Rial estuvo muy grave. "Estuvo muerto 10 minutos. A los que lo quieren, les digo: ¡Cuídenlo!", enfatizó.

Ventura dejó entrever que el ex Intrusos lleva una vida con muchos sobresaltos. "Jorge nunca se cuidó. A mí, cuando me internaron, me sacaron los teléfonos. No recibía a nadie, no atendía llamados", señaló.

"Ojo porque yo veo cosas... un paciente no puede decidir su destino", reiteró el periodista. "Después que no vengan las lágrimas", añadió, indignado con el entorno de la figura de C5N.

Al finalizar, Ventura insistió en advertir que Rial tiene que cambiar su estilo de vida, le guste o no. "Si alguien tuvo un infarto, no le llenes la vida de estrés", sentenció.