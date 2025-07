¡Volvió con todo! El incómodo momento entre Mario Pergolini y Guillermo Francella en Otro día perdido

Más adelante, Francella explicó por qué no tiene redes sociales de manera pública: "Lo veo tan tóxico todo, tan raro todo. Más allá de la crispación del ambiente actual, no comulgo en lo más mínimo. Sé que son útiles, sé que son necesarias, depende para qué, yo no las necesité nunca", remarcó.

En su ciclo humorístico, el ex CQC, que estuvo acompañado por Agustín 'Rada' Aristarán y Laila Roth, repasó diversos temas de actualidad, como la condena de la expresidenta Cristina Kirchner, el cruce entre el jefe de Estado Javier Milei y Victoria Villaruel y en 'Wandagate', entre otros.

Mario Pergolini lanzó una picante advertencia antes de volver a la TV: “Si nos va mal…”

Este año, Mario Pergolini sorprendió al anunciar su regreso a la televisión. Luego de haberse alejado durante varios años de la pantalla chica, el ex CQC se prepara para volver con una propuesta completamente nueva que se emitirá por El Trece.

En una entrevista con Nacho Girón en La Mañana de CNN (CNN Radio), el conductor habló sobre este giro en su carrera, que lo lleva a apostar nuevamente por un proyecto en un canal de aire, algo que parecía lejano en su trayectoria reciente.

"Tuve una charla con Adrián Suar y Diego Guebel y me dijeron: 'no creemos que la televisión esté muerta, pero indudablemente estamos con un problema, ¿por qué no volvemos a jerarquizar ciertas cosas de la televisión?'", reveló Pergolini, al contar cómo nació la idea de su retorno.

"Vuelvo para recuperar cierta cosita especial que tuvo la televisión abierta", remarcó, y explicó que el proyecto buscará marcar una diferencia en la TV actual: "Queremos tener una escenografía grande, un poco más de contenido, que suene bien".

Sobre el cierre de la nota, el ex CQC dejó en claro que no está enfocado en perseguir el éxito a toda costa, sino en ofrecer algo distinto: "Yo voy a decir: 'damas y caballeros, vamos a retroceder un poquito, les vengo a proponer algo que no hay en la televisión últimamente'. Si nos va bien, nos irá bien y, a lo mejor, el año que viene seguimos. Y si nos va mal: 'fue un gusto, la pasé divino, definitivamente ustedes están muertos, chau'", concluyó con su clásico estilo irónico.

El nuevo ciclo, titulado Otro día perdido, marcará su regreso oficial a la pantalla en julio por El Trece, y promete ser una propuesta distinta, con el sello inconfundible de Pergolini.