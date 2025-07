El abogado de la China Suárez reveló hasta cuándo se quedará la actriz con sus hijos en Turquía

Embed

Claro que también se refirió a las escandalosas publicaciones virtuales de la modelo trans La Cuerpo, al asegurar que había recibido mensajes tanto de Mauro Icardi pidiéndole contenido sexual como de la China Suárez exigiéndole las pruebas.

“Simplemente pedir una medida a la Justicia para que le ponga un límite a esta persona que está difundiendo falsos. Eugenia ni sabe quién es. Nunca tuvo ningún contacto con ella. Para que pare esta situación mediática, simplemente para obtener algún rédito, porque no, los chats son absolutamente mendaces. Lo hicimos por Eugenia”, confió el abogado de la actriz.

En tanto, sobre si se contactó con los representantes legales del futbolista por esta situación que los afecta de manera conjunta, Rodríguez fue claro. “No, no lo hice porque no era pertinente que yo me meta en un tema que no me corresponde”, confió dejando en claro que sólo se limita a las indicaciones que su clienta le solicita.

Por qué la China Suárez decidió avanzar judicialmente contra La Cuerpo tras filtrar chats con Mauro Icardi

Desde que oficializaron su relación, Eugenia China Suárez y Mauro Icardi han estado en el centro de distintas polémicas, tanto por su historia con Wanda Nara como por otras mujeres que aseguran haber mantenido vínculos con el futbolista. En las últimas horas, volvió a instalarse la controversia luego de que Jazmín "La Cuerpo" Salinas hiciera públicos presuntos chats con el delantero del Galatasaray y con la propia actriz.

Frente a esta situación, Suárez decidió recurrir a la Justicia para frenar los rumores. Así lo informó el periodista Martín Candalaft en el ciclo de streaming Bondi Express, donde detalló que la actriz presentó una medida cautelar con el objetivo de resguardar su privacidad y reputación.

“La China Suárez presentó una medida cautelar y, en este caso, no tiene relación con Wanda Nara, sino con la difusión de mensajes privados y posibles hechos de difamación”, explicó el periodista. Según detalló, Salinas —una influencer trans conocida como La Cuerpo— difundió supuestas conversaciones en las que Icardi le habría propuesto un encuentro íntimo, además de otros mensajes donde la China habría consultado si la infidelidad era cierta.

“Esto desencadenó la reacción legal de Suárez, quien, representada por su abogado Agustín Rodríguez, negó categóricamente la veracidad de esos chats”, señaló Candalaft y sumó: “En la medida cautelar, se sostiene que los mensajes son falsos, que Icardi nunca se contactó con Salinas, ni ella tampoco lo hizo para corroborar una supuesta infidelidad”.

El periodista leyó parte del documento judicial, que sostiene: “No es casualidad que, con una diferencia de horas, la aquí demandada haya comenzado a publicar conversaciones falaces e inventadas con el fin de dañar a nuestra representada”.

Finalmente, Candalaft reveló el motivo detrás del presunto accionar de Salinas: “Como sabía que la China estaba por viajar a Turquía, esta mujer habría aprovechado para difundir capturas falsas. Incluso, si mi clienta le hubiese escrito por privado, también sería un delito difundirlo. Los chats difundidos atacan de modo grotesco su intimidad, y desde ya, los desconocemos”, concluyó.