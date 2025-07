Nicolás Cabré fue tajante sobre la exposición de Rufina en la relación de la China Suárez y Mauro Icardi

A su vez, con respecto a cómo maneja lo que sabe la niña, el artista dijo: “Hoy, dándome cuenta de que Rufi sabe quién soy, imagínate que, si antes no tenía la necesidad de hablar, hoy me quedo más tranquilo de que ella tiene claras las cosas como son”.

“Ella debe saber las cosas que van afuera y cuales entran al ángulo, pero ella sabe quién es y no hace falta andar muy pendiente diciéndole ‘mirá, ojo con esto…’”, finalizó.

Qué dijo Nicolás Cabré sobre el supuesto enojo con la China Suárez por el viaje de Rufina a Turquía

El viaje de la China Suárez a Turquía, donde se instaló temporalmente para acompañar a su pareja Mauro Icardi, generó controversia con los padres de sus hijos: Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

Según trascendió, Cabré habría tomado una decisión similar a la del chileno: revocar el permiso legal para que Rufina, la hija que tiene en común con la actriz, pudiera salir del país rumbo a Estambul. Frente a estas especulaciones, el actor decidió romper el silencio.

En una nota con Puro Show (El Trece), habló por primera vez sobre el vínculo actual con la China y respondió si efectivamente hubo o no una medida legal en su contra. "Está todo muy bien, siempre lo estuvo. Después no me voy a poner a contestar las cosas que inventan ustedes pero bueno... Está todo en paz. La prioridad es Rufi y siempre lo tuvimos muy en claro", expresó el actor.

Consultado sobre si estaría dispuesto a permitir que su hija se mudara temporalmente a Turquía, Cabré fue tajante: " Ustedes digan lo que quieran, yo te estoy diciendo que está todo muy bien".

"Es eso, la prioridad es y será Rufi", reafirmó, mientras se encontraba acompañado por su pareja, Rocío Pardo. Y, ante una nueva repregunta sobre el mismo tema, decidió dar por cerrada la charla: "Con Eugenia siempre tenemos diálogo, lo importante es Rufi. Ya está", concluyó.