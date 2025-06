La fuerte frase de Costa sobre sobre la incorporación de Sol Pérez al noticiero de Telefe

En Intrusos (América TV), el cronista le consultó por inesperado reemplazo de la China Ansa por Sol. “Nunca es lindo cuando dicen ‘entró en reemplazo de tal’, Sol es una chica muy formada, muy profesional. Yo descubrí en Gran Hermano lo responsable que es. Me da tristeza perderla como compañera, pero ahora lo tengo a Hernán Drago al lado, así que mal no me fue”, respondió entre risas.