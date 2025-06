El audio privado de Javier Milei cantándole al oído a su "amiga" Rosmery: "Para que vean que no miento"

“¿Vieron? Me cantaba a mí, mucho antes de que saliera con Fátima”, se jactó Rosmery, convencida de que sus pruebas hablan por sí solas.

Rosmery Maturana contó el amenazante mensaje que recibió de Yuyito González por Javier Milei: "Te voy a..."

Luego de confirmarse la separación entre Yuyito González y Javier Milei, el nombre de Rosmery Maturana volvió a resonar en los medios por su cercanía y vínculo de amistad con el presidente.

Maturana estuvo en un móvil de Intrusos (América TV) y fue muy dura con Yuyito, a quien llamó "cacatúa", además de contar el intimidante mensaje que recibió de ella.

"Nos conocimos en un bar en la campaña para diputado a las 6 de la mañana en Once, ahí empezó todo, no sé si éramos 30 personas", recordó sobre el inicio de su relación con Javier Milei, que se remonta a algunos años atrás.

En relación a Yuyito González, afirmó: "No es de mi época". Y explicó cuándo comenzaron los roces: "Hubo una charla un día que yo hablé con Javier y le dije que ella iba a ser blanqueada (por el noviazgo con Yuyito). Ella después me llamó y le digo: 'vas a ser la novia del año, te van a blanquear'".

"Y me pregunta: '¿Qué relación tenés con él?'. 'Somos amigos', le dije. '¿Y vos tenés novio?', me preguntó. Le dije que no, y me dijo que iba a invitar a la iglesia y todo el verso que te hace ella y desde ahí nunca más me habló. Supongo que no me creyó", agregó.

"Yo no la atendía... Si es una cacatúa", lanzó sin filtros. Luego relató el último mensaje que le envió González: "'Hola Rosmery, ¿Cómo estás? Necesito hablar con vos, si no me atendés, te voy a seguir buscando'".

Finalmente, reconoció: "Hace 15 días que no hablo (con Milei). Creo que él flasheó con ella porque es una mujer hermosa pero duró lo que duró. Dicen que ella es bastante densa", concluyó con contundencia.