Tras su cruce en redes, Fernanda Iglesias fulminó a Marcela Feudale: "Re mala vibra, no me tomaría ni un café"

"¿No le creés la bondad entonces a la Feudale?", le consultó la cronista Agustina Binotti. "No, sabés que no", remarcó y aseguró que no se tomaría un café con ninguna de las dos panelistas: "No, les veo re mala vibra, no quiero".

Fernanda Iglesias llamó “cínica” a Marcela Feudale y la respuesta fue letal: “No tengo...”

En las últimas horas se desató un inesperado cruce en redes sociales entre Marcela Feudale y Fernanda Iglesias, a raíz de un comentario puntual que lanzó la panelista de LAM (América TV).

Todo comenzó cuando Feudale hizo una reflexión sobre el costo que tendría para el Gobierno de la Ciudad la limpieza y reparación del área afectada tras la movilización por el acto en apoyo a Cristina Kirchner (237 millones de pesos).

Al ver un video emitido por A24, Feudale escribió con tono irónico en X: "¡Hace tanto que no limpian que va a estar bárbaro!". Ante esto, Iglesias no dudó en responderle con dureza: "Qué cínica sos".

El intercambio quedó ahí, pero Ángel de Brito aprovechó para preguntarle a su compañera en LAM qué pensaba sobre Fernanda. Feudale, visiblemente sorprendida por la reacción, respondió: "¿Qué le dije yo? Se sumará a querer estar subida al tren, yo no tengo nada con Fernanda. No le voy a pegar por ningún lado porque no tengo ningún problema con ella".

Luego, hizo alusión a la situación personal que atraviesa Iglesias con su expareja, Pablo Nieto, de quien se separó en 2023: "Me da mucha pena que está otra vez en problemas con el marido, en serio".

Volviendo al eje del conflicto, Feudale retomó el tema en X y expresó: "Me gustaría que Fernanda haya hecho el mismo comentario cuando fueron los espectáculos de Olga, acá y allá. Uno habla en términos de cuidadano, nada más. No le entendí el comentario, en serio lo digo, fuera de joda".

"La Matanza está sucia y ahí no te quejas", le señaló el conductor. A lo que Marcela respondió: "En todos lados está sucio, yo no me quejo porque no vivo en La Matanza chicos".

"Fernanda no está pasando claramente un buen momento, ahí me solidarizo y me parece patético lo que hace Cinthia (Fernández)", opinó Yanina Latorre.

