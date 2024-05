El desconocido chisme que reveló Karina La Princesita del casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

"He cantado en su casamiento, en Rosario. Fue hermoso porque yo estaba cantando y estaba Shakira ahí abajo, estaba Neymar", recordó la artista tropical.

"¿Y había nervios? Me imagino que debe haber sido tensionante...", le preguntó el Pollo Vignolo. Y ahí Karina reveló la razón por la que no se puso nerviosa al momento de cantar en ese importante evento ante la mirada de todos los invitados famosos.

"Mirá, ¿sabés por qué no hubo nervios? Porque ya eran las cuatro de la mañana y ya habíamos tomado algo así que ya no estaba nerviosa", reconoció entre risas la madre de Sol, hija que tiene con el Polaco.

Y cerró sobre aquel momento en la boda del crack argentino: "Si hubiera sido antes, sí, pero me salvó el horario y lo que habíamos tomado".

Gladys La Bomba Tucumana volvió a destrozar a Karina La Princesita: "No la nombro porque..."

El histórico enfrentamiento entre Gladys La Bomba Tucumana y Karina La Princesita parecería no tener retorno alguno. Lo cierto es que la intérprete de La pollera amarilla volvió a disparar con todo contra su colega, ambas referentes de la movida tropical.

“No la nombro ella, porque como ella piensa que yo no tengo nada que ver con ellas, digamos, me separan. Yo no existo, claro, yo no existo. Entonces... No tengo nada en contra de ella, eh”, deslizó picante Gladys en diálogo con Socios del espectáculo, El Trece.

Al tiempo que agregó contundente sobre su polémica relación con la ex del Polaco: “Me habría gustado que ella hubiera sido más respetuosa, no de mí, de mí como artista, como una persona que la antecedió a ella, que abrió un camino siendo mujer en un mundo súper machista. Yo la re peleé, luché, ocupé un lugar y le quiero aclarar a ella y a todas las personas que comentan cosas en las redes, que tienen que informarse, que hacen mal”.

Como si esto fuera poco, La Bomba recordó que Karina la "mandó al otorrino" cuando fue jurado del Cantando y ella era participante, por lo que aseguró que "fue súper desubicada".

Así, remarcó envalentonada que "La gente que opina cuando yo hablo de Karina o de Ángela Leiva, que la adoro a Ángela, con ella sí tengo una relación. Con Karina no la pude tener porque ella no dejó”.

Por último, La Bomba Tucumana remarcó sobre Karina que “Ella no considera que yo sea colega. Siente que es de una elite distinta. (...)", y concluyó dejando claro que "Hace 40 años que me dedico a la música. 40. Nadie me puede enseñar nada de este ambiente. Nadie. Nadie”, tras tildarla de agrandada.