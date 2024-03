Gladys La Bomba Tucumana volvió a destrozar a Karina La Princesita: "No la nombro porque..."

Al tiempo que agregó contundente sobre su polémica relación con la ex del Polaco: “Me habría gustado que ella hubiera sido más respetuosa, no de mí, de mí como artista, como una persona que la antecedió a ella, que abrió un camino siendo mujer en un mundo súper machista. Yo la re peleé, luché, ocupé un lugar y le quiero aclarar a ella y a todas las personas que comentan cosas en las redes, que tienen que informarse, que hacen mal”.

Gladys la Bomba Tucumana sobre Karina La Princesita - captura Socios del espectáculo.jpg

Como si esto fuera poco, La Bomba recordó que Karina la "mandó al otorrino" cuando fue jurado del Cantando y ella era participante, por lo que aseguró que "fue súper desubicada". Así, remarcó envalentonada que "La gente que opina cuando yo hablo de Karina o de Ángela Leiva, que la adoro a Ángela, con ella sí tengo una relación. Con Karina no la pude tener porque ella no dejó”.

Por último, La Bomba Tucumana remarcó sobre Karina que “Ella no considera que yo sea colega. Siente que es de una elite distinta. (...)", y concluyó dejando claro que "Hace 40 años que me dedico a la música. 40. Nadie me puede enseñar nada de este ambiente. Nadie. Nadie”, tras tildarla de agrandada.

Embed

El dramático momento que vivió La Bomba Tucumana por un problema de salud: "Me asusté mucho"

A fines de febrero pasado, Gladys La Bomba Tucumana comenzó a sentir tener fuertes dolores estomacales y fiebre. Como los síntomas no mejoraban, la cantante fue a su médico de cabecera para saber el origen de su malestar.

La intérprete de "La pollera amarilla" fue a un centro de salud, donde le realizaron estudios. Su temor era haberse contagiado de dengue. Sin embargo, todo se debió a una gastroenteritis.

gladys.jpg

"Acá estoy gente. Estaba muy asustada porque me venía sintiendo muy mal. Me vine al Sanatorio Güemes... Me atendieron muy bien y me hicieron un montón de chequeos", relató en un video que colgó en sus historias en Instagram.

Para tranquilidad de sus fans, Gladys advirtió que ya empezó a sentir mejoría. "Está todo bien, gracias a Dios. Pensé que tenía dengue pero aparentemente, es una gastroenteritis muy muy fuerte la que tengo. Por suerte, ya estoy bien, ya estoy mejor", detalló.