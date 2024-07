Las primeras vacaciones de Wanda Nara soltera tras la separación de Mauro Icardi

En las fotos se puede ver que la conductora y las niñas disfrutaron de la playa, el mar y helados frutales. También mostró algo del lujo que suele exhibir con sus carteras de diseñador.

La semana pasada, Wanda había dicho sobre su ruptura con el futbolista: "Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola".

“No hay culpables ni terceros en discordia, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, había agregado la influencer.

La sorpresiva revelación de Wanda Nara sobre su futuro con Mauro Icardi: ¿divorcio definitivo?

Días atrás explotó una bomba en el mundo del espectáculo. Un fuerte rumor indicaba que Wanda Nara le había pedido el divorcio a Mauro Icardi tras 15 años de relación.

Al poco tiempo, en medio de especulaciones sobre el vínculo, la mediática rompió el silencio y le confirmó esa información a Luis Ventura. "Estoy separada. Por motivos personales y de salud intenté una vez más. Te mando un beso", le dijo al periodista de A la tarde.

Este jueves, en el programa de Karina Mazzocco pasaron al aire una nota exclusiva que hicieron con Wanda Nara, que fue a una cena con dos amigos íntimos.

Al ser consultada por la ruptura y el divorcio, la mediática remarcó que no tenía intenciones de dar declaraciones. "No tengo ganas de hablar", afirmó.

Aunque estaba esquiva ante las preguntas del notero, Wanda sorprendió al dar a conocer que no tiene previsto viajar para volver a verse con Icardi. "No voy a Europa. Estoy por hacer un viaje a Estados Unidos por trabajo", aclaró.

Al finalizar, la mediática reconoció que tienen una charla pendiente con el padre de sus hijas. "Hay cosas para hablar, pero en privado", sentenció.