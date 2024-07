Morena Rial compartió el video de la ecografía de su bebé y enterneció a sus seguidores

Tiempo atrás, la mamá de Francesco había utilizado las redes sociales para conversar con sus fanáticos sobre su embarazo. En aquel momento, una usuaria le había consultado: “¿Cuándo vas a mostrar tu pancita?”.

“Jaja, no tengo mucha panza. Ahí está para los que dicen que no estoy embarazada”, había respondido More junto a una foto de ella de perfil.

En ese mismo ida y vuelta, otra seguidora le había comentado que la había cruzado en Córdoba y le había remarcado que tenía poquita panza. “Estoy de seis meses, pero no me salió mucha panza”, le había contestadola mediática.

La terminante advertencia de More Rial tras sufrir una estafa: "Vamos a tener graves problemas"

Hace una semana Morena Rial contó en sus redes sociales que sufrió una grave estafa en la cual dos personas se quedaron una enorme suma de dinero perteneciente a ella y que por eso tenía planeado iniciar acciones legales.

Si bien no dio muchos detalles acerca de lo sucedido, parece que hasta el momento no logró reparar la situación ya que volvió a utilizar sus redes y lanzó una última advertencia a quienes se quedaron que lo que no les pertenece.

“Últimamente estoy un poco cansada de cómo se comporta la gente que se cree que se puede llevar el mundo por delante y hacerse el pelotudo cuando tiene que pagar”, sentenció.

Aunque en ningún momento dio nombres de los involucrados, muchos especularon con que se trataba de Maxi Bertorello, con quien mantuvo una relación amorosa en el 2022.

“Te aviso que se te acaba el juego y vamos a tener graves problemas. No tapo una mentira más”, finalizó la hija de Jorge Rial, que se encuentra en su sexto mes de embarazo.