El romántico mensaje de Coti Romero a Nacho Castañares tras ponerse de novios: "Llegaste cuando..."

Y agregó: “Con vos fue distinto, llegaste cuando tenía que ser, en el momento en que ambos crecimos personalmente”. También reconoció: “Aunque quise cerrarme por miedo a lo que podía pasar, no pude porque me enamoré de tus ojitos, tu voz, tu personalidad, tu capacidad de hacerme reír hasta estando enojada y (por) cómo lográs cambiarme el ánimo tan fácilmente de todo, vos”.

Acto seguido, se sinceró: “Sos todo lo que quiero, gracias por demostrarme que aún existen las personas buenas, por hacerme sentir tantas cosas lindas, por darme tu amor y sobre todo por hacerme feliz. Yo quiero lo mismo para vos, y a mi lado”.

Nacho, emocionado, replicó la historia y comentó: “ No das más de tierna, gracias por aparecer y dejarme conocer esa Coti que tanto me gusta ”.

Coti Romero y Nacho Castañares dieron detalles de su romance con un firme mensaje a La Tora

Coti Romero y Nacho Castañares estuvieron en el estudio de la gran final de Gran Hermano y dieron por primera vez una nota juntos donde contaron detalles de su romance, dejando además un firme mensaje a La Tora Lucila Villar, ex del joven.

"Lo viví re emocionante, la segunda vez pero esta mucho más tranquila, fue muy lindo para mí", comentó la correntina en charla con PrimiciasYa.

"Es hermoso e increíble verlo como espectador. Creo que Bauti fue creciendo mucho en el juego y se convirtió en ganador porque la gente lo eligió, así que es recontra válido", indicó Nacho sobre Bautista Mascia, ganador de GH.

"Yo también quería que gane él, me gusta mucho el juego así que banqué eso", agregó Coti Romero.

Sobre el inicio del romance, Coti dejó en claro: "Nunca hubo idas y vueltas, era más de la gente que suponía o así lo quería, pero no ha habido desde después de salir de la casa hasta esta vez".

"Al principio no nos mostrábamos pero porque nos estábamos conociendo. Ahora creo que no hay nada que ocultar y es esto que estamos mostrando, contentos", afirmó Nacho, quien venía de separarse de su ex compañera en GH, La Tora.

Sobre qué enamoró el uno del otro, Coti comentó: "Me encanta como es, muy compañera y divertida, conocí otra faceta de Coti que no conocía y me encantó".

Por su parte, Nacho destacó: "Siempre me llamó la atención y es una persona re madura y re buena, es muy inteligente emocionalmente y me acompaña mucho".