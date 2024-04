El duro análisis de Beto Casella sobre la televisión argentina: "No son tiempos de superproducciones"

“Yo me estoy imaginando que abriría un público. No tenemos ningún focus group ni medición al respecto, pura intuición, pero 30 para arriba que por ahí no tenga hoy referentes en el streaming actual y que pueda llegar a encontrarlos acá”, manifestó.

Beto Casella Bondi

Luego habló de su relación con Ángel de Brito, quien pasó de ser su competencia en la tele a su dupla en el streaming y admitió: “No fue algo que no nos quedó otra que compartir el espacio, sino que había una adoración previa por lo cual nos pareció natural compartir esto y hacer los pases”.

Tras su larga carrera en los medios y como conductor de la tv argentina, Beto se tomó unos minutos para hacer un análisis de la situación actual de la televisión.

“La tele que se adecúe a los tiempos complicados, estos no son tiempos de superproducciones de nivel de televisión europea o estadounidense. Ponele que Gran Hermano sea una excepción porque es un producto tan probado que vos le das un presupuesto que va a tener un retorno, pero es ya una marca hace 20 años”, señaló.

Y concluyó: “Yo no sé si hoy, con la economía de este año, sobre todo para la tele que se recortó con la pauta y demás, hay lugar como show para el que hacía Tinelli. Pero bueno, va a tener que acomodarse la tele argentina a la crisis actual”.

El impensado video de Ángel de Brito y Beto Casella: "Una pesadilla termina"

Ángel de Brito y Beto Casella participaron de un divertido video de promoción de Bondi, el nuevo canal de streaming de Mandarina Contenidos.

"El día que @AngeldebritoOk condujo #BENDITA y @elbetocasella #LAM", anunciaron en las redes donde mediante un video mostraban a ambos conductores teniendo una pesadilla a raíz de un intercambio de roles en los programas.

En el acting también fueron participes las angelitas de LAM Marixa Balli y Nazarena Vélez, mientras que en representación de Bendita estuvieron Edith Hermida y Alejandra Maglietti.

Finalmente, advierten que "no te duermas" ya que el 29 de abril comienza a salir en vivo todos los programas mediante Youtube.