Beto Casella explicó por qué no funcionó su romance con Marixa Balli: "Creo que lo terminó ella porque..."

Beto Casella nota sobre romance con Marixa Balli - captura LAM .jpg

Puntualmente sobre los motivos que hicieron que el noviazgo no funcionase, Casella reveló: “Creo que lo terminó ella porque había mucha presión de la familia, me parece. Ella era una bailarina clásica del Colón y yo era un chico de Haedo. Así que muy bien no le caí a la familia. Con las dos veces que me vieron, les alcanzó y yo lo sentí porque la primera vez que estuve fue de amabilidad y la segunda fue todo más seco”.

Al mismo tiempo, el periodista recordó a Balli con mucho cariño. “Yo le escribía cartitas. Nos conocimos porque ella había ido a Juan de los Palotes y yo era habitué de ese lugar. Tenía una fórmula que la rompía que era que yo le llevaba un trago, se lo regalaba y me iba para que después me busque ella. Y costó porque se hacía esperar”, confió pícaro.

En tanto, Beto Casella concluyó afectuoso: “Medio que la cortó ella y a mí siempre me quedó la idea de que fue por la familia. Pero ella una vez me puso ’nunca te voy a olvidar’. Yo quiero que le vaya bien y le está yendo muy bien porque se lo merece. Es la misma chiquilina que yo amé de chico”.

Embed

Marixa Balli reveló cómo era Martín Bossi en la intimidad: "Bailaba la cachaca..."

Además, días atrás en LAM Marixa Balli también recordó y reveló algunas intimidades de su romance con el humorista Martín Bossi, y tanto las 'angelitas' como el conductor, Ángel de Brito, no pararon de preguntarle sobre aquella relación.

"Era divino. Muy divertido. Lo que pasa es que lo que me volvía muy loca de él era que me imitaba. Me molestaba hablar conmigo misma. Me imitaba todo el tiempo", contó la vedette en el programa de América TV en el que estaba como invitada la periodista Marcela Tauro.

Balli Bossi.jpg

"¿Mientras tenían sexo te imitaba?", le preguntó el conductor. "Yo no hablo de mi vida privada", contestó la angelita. "Es verdad, sí", exclamó él.

A lo que agregó Yanina Latorre: "¿Bailaban la cachaca desnudos?". "Y... la cachaca es el ritmo del amor", soltó Balli, dejando entrever que el humorista era muy picante en la intimidad.