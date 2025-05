La respuesta sin filtro de L-Gante sobre los mensajes a Evangelina Anderson: "Soñar no cuesta nada"

Durante una entrevista en Bondi Live, mientras Elián Valenzuela presentaba su flamante colaboración don Emanero, a L-Gante le consultaron por el tema y no tuvo prurito alguno en responder con humor y super relajado, fiel a su estilo: "Estaba viendo historias, me gusta, tuki, emojis".

Y acto seguido, agregó pícaro: "Soñar no cuesta nada", lo que volvió a encender la polémica dado que cuando le recordaron que Anderson y Wanda estuvieron enfrentadas durante mucho tiempo, L-Gante se desentendió del tema. “Ah no, eso no lo sabía”, disparó despreocupado.

Evangelina Anderson expuso el sugerente mensaje que le mandó L-Gante y le mojó la oreja a Wanda Nara

Hace tiempo que Evangelina Anderson y Wanda Nara dejaron atrás su vieja disputa, que nació cuando ambas intentaban hacerse un lugar en el mundo del espectáculo durante una temporada en Villa Carlos Paz.

Sin embargo, esta semana Anderson reavivó esa antigua enemistad con un gesto muy sugestivo: filtró un mensaje que le envió nada menos que L-Gante, el ex de Wanda.

El detalle fue detectado por la cuenta de El Ejército de LAM, que no dudó en señalar en Twitter el movimiento llamativo tanto por parte de Evangelina como de L-Gante. ¿Qué ocurrió? El cantante respondió por privado a una cajita de preguntas que publicó la modelo, y ella decidió compartir el mensaje.

Entre varias respuestas, se podía ver claramente el texto de Elián Valenzuela: el emoji de una carita tapándose un ojo. Un gesto pícaro que muchos interpretaron como un intento de acercamiento por parte del ex de Wanda, quien actualmente mantiene otra relación.

“Yo nunca estuve peleada con ella. Fueron cosas de una temporada de teatro, éramos pendejas, pero pasaron mil años”, había dicho Wanda tiempo atrás en Intrusos al referirse a su conflicto con Anderson, cuyo hijo mayor, Bastián, es muy amigo de su primogénito, Valentino López.