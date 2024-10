El duro descargo de Romina Uhrig contra las acusaciones de Yanina Latorre: "No tiene idea de nada"

"Yo jamás le he hecho nada. Se está metiendo con cosas, no sabe lo que yo paso. Ay, no me quiero poner mal, pero me cuesta creer que la gente sea tan mala", dijo entre lágrimas Uhrig.

"Pedí por favor que no pasen la nota. En ese momento no sé que me pasó, empecé a hablar y hablar... no me gusta estar ventilando mis cosas. Prefiero que me critiquen pero callarme la boca", dijo sobre la nota que emitieron el lunes en LAM.

En el ciclo conducido por Ángel de Brito, la panelista había asegurado sobre la exparticipante del reality: "Ella no está separada, el problema es que él está muy complicado con el tema de corrupción y ella hace toda esta pantomima para no quedar pegada".

Romina Uhrig demandó a su ex Walter Festa: los escandalosos motivos

Este lunes, la ex Gran Hermano, Romina Uhrig, habló en LAM (América TV) y dio detalles de su escandaloso divorcio con el exintendente de Moreno, Walter Festa.

“Lo bueno es que tuve una charla con el hijo de Walter, y me contó un montón de cosas, y después pensé en mis hijas. Lamentablemente, uno conoce a la persona cuando te terminás separando”, comenzó diciendo Uhrig.

La exdiputada, que demandó a Festa y tiene como abogado a Fernando Burlando, siguió: “El hijo fue el que me quiso hablar y contar cosas, cosas que las sabe Fernando y él se está encargando de todo. Hay cosas que me duelen un montón, audios hablando de mí, de lo que pensaba de mí, tengo audios feísimos de él”.

Luego, recordó: "Antes de que él sepa que yo iba a entrar a Gran Hermano no me quería alquilar, es lo mismo que está pasando ahora. Entonces yo estaba buscando alquiler como una loca. Cuando se enteró de que entré al reality, me alquiló y salió mostrando una casa. No sé si me las hizo porque veía que me iba bien y no se bancaba que se hable bien de mí”.

Por último, remarcó: “Yo le dije a Burlando que haga todo lo que tenga que hacer. Yo vengo de familia recontra humilde. Yo laburo de chiquita. Estoy muy tranquila porque jamás le hice nada a nadie”.