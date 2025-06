Marcela Tauro letal con el look de Fátima Florez en los Martín Fierro de Teatro: "¡10 dólares!"

Embed

"¿Vos decís que no es de acá?", consultó Adrián Pallares. Y la especialista observó: "No, muy Las Vegas, Miami...". Ahí fue cuando Tauro irrumpió con una picante crítica al look de Fátima Florez: "¡Lo compró a 10 dólares!", lanzó.

A lo que sus compañeros exclamaron: "¡Marcela!". "Es verdad chicos, se nota, se nota...", defendió su postura la periodista. Ante esto, Claudia Arce observó: "Estas nominada, ganaste un premio, tiene un cuerpo espectacular...".

"Una lástima, los zapatos también. Puede ir a un diseñador y lucir sexy también", siguió Marcela Tauro letal con el vestido al cuerpo que lució Fátima para la gala teatral donde recibió el premio junto a su compañero de obra y amigo, el periodista Marcelo Polino, y los dos agradecieron la confianza de los empresarios que dan trabajo a muchísima gente en el teatro.

Y la invitada cerró certera sobre el look en general de la humorista para el evento: "Yo la he vestido. La veo mal maquillada, el pelo no me gusta como estáy el vestido es juy Las Vegas, el show hay que dejarlo para el escenario, vestite como una ganadora. No me gustó".

El incómodo reencuentro de Fátima Florez y Norberto Marcos en los Martín Fierro de Teatro

En la Usina del Arte, en el marco de la entrega de los premios Martín Fierro de Teatro, se dio un inesperado reencuentro entre dos ex.

Se trata de Fátima Florez y Norberto Marcos, quienes se separaron en el año 2023 luego de veinte años en pareja, se encuentran en pleno proceso judicial de divorcio, y se volvieron a encontrar en la alfombra roja del evento.

El empresario teatral llegó a la Usina del Arte acompañado de otra mujer y fue alertado por Gimena Accardi y Guido Záffora de la presencia de Fátima en el lugar.

"No la vi, no sabía ni que estaba, pensaba que estaba afuera. Bienvenida sea", contestó el productor sobre la presencia de la actriz y humorista.

Y sobre la mujer que estaba a su lado aclaró: "Sofi no es mi novia, es integrante del Duo glam". Finalmente, Norberto y Fátima no se saludaron al aire en América Tv.

En ese contexto, Norberto Marcos confesó que hace mucho no veía a su ex pareja: "Hace dos años que no estamos tan cerca", se sinceró.