Se accidentó Romina Uhrig contra un camión: impactantes detalles

“Fue acá cerquita, a un par de cuadras. Yo tenía que doblar a la izquierda y un flaco se me tira encima y me choca de costado. Una maldad, me empezó a decir de todo”, describió Romina la situación que acababa de vivir.

Embed

Al tiempo que agregó: "Yo trato de pasar desapercibida cuando manejo porque hay gente muy mala. El tipo me empezó a gritar de todo: ‘kuka’, ‘hija de pu...’, cosas horribles”. Fue allí que también confió que “una señora le pidió que dejara de insultarme. Fue muy feo. Qué gente mala. ¿Sabés lo horrible que es que te choquen a propósito? ¡Encima era un camión!”.

Entretanto, Romina Uhrig confesó que su auto es nuevo. "Lo compré con mucho esfuerzo tras vender el anterior. Y el tipo sabía dónde lo había comprado, porque me dijo: ‘encima te lo compraste con esos chantas’. Sabía cuál era la empresa”, señaló atónita.

Pero claro que a pesar del mal momento, Uhrig logró que el imprudente conductor le diese sus datos para que el seguro se haga cargo del siniestro. “Yo me bajé, me planté frente a él y le exigí: ‘me das todos los datos ya’. No me importó nada, paré el tránsito y lo grabé mientras me insultaba”, cerró firme aunque todavía asustada.

Romina Uhrig.jfif

La palabra de Romina Uhrig tras ser señalada por un encuentro íntimo con Alberto Fernández

Hace un mes atrás, al aire en Neura, el streaming de Alejandro Fantino, la periodista Guadalupe Vázquez apuntó a Romina Uhrig, al afirmar que tuvo un encuentro con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, en medio del revuelo por los videos de Tamara Pettinato.

"Bomba del día con respecto a estas audiencias que Alberto Fernández tenía en su despacho con diversas señoritas. Una de ellas había sido diputada entre 2019 y 2021. Después se inclinó por el mundo del espectáculo. Participó de dos realitys: Gran Hermano y después del Bailando", comenzó diciendo la conductora para luego dar a conocer que estaba haciendo referencia a la ex GH.

Embed

"Ella tuvo una audiencia de 143 minutos (con Alberto) en Casa Rosada", sumó Guadalupe Vázquez, que mostró las capturas de los registros de la sede de Gobierno.

En una nota con Radio Rivadavia, Romina Uhrig desmintió esa información: "Jamás estuve con Alberto en la Casa Rosada... lo juro por mis hijas que son lo más importantes para mí. Ese registro que circula es re trucho".

Picante, la ex GH remató: "Si de verdad estuvo con tantas mujeres como dicen, que salgan las verdaderas (y que a mí me dejen en paz). Nunca tuve una reunión (sola) ni por trabajo ni mucho menos personal, por Dios".