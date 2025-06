Mica Viciconte celebró el embarazo de Rocío Marengo y filtró una foto inesperada

foto rocio marengo embarazada.jpg

Sin embargo, lo que más llamó la atención del posteo no fue solo el tierno texto, sino la insólita y divertida foto que eligió para acompañarlo. En la imagen, se ve a Rocío sosteniendo una pequeña bolsita, aparentemente con el resultado de sus náuseas de embarazada. Una escena tan cotidiana como graciosa, que Viciconte no dudó en compartir con humor y complicidad. “Y bueno amiga, esta foto es hora de mostrarla. El día que me contaste”, escribió junto a la imagen, en lo que fue un simpático "escrache sin culpa".