El extraño ritual de Furia para eliminar a una jugadora de la casa de Gran Hermano

En las últimas horas, Furia guardó unos ajos en el placard del dormitorio de las chicas. “Se re pica, si no se va...”, disparó la tatuada. “¿Para quiénes son esos ajos?”, le preguntó Zoe Bogach.

Inmediatamente, Juliana le contestó: “Para la protección de todo este cuarto menos de la chica cocodrilo (en referencia a Coti)”.

Cabe recordar que la semana pasada los jugadores recibieron una dura advertencia por parte de 'Big' sobre guardar comida en el armario. Les advirtió que ya no podrían hacerlo porque es una actitud poco higiénica dentro de la casa. Y además les mencionó que podrían ser sancionados si lo volvían a hacer.

Gran Hermano: Florencia no se banca a Coti y busca ayuda en Furia para deshacerse de ella

Coti Romero ingresó hace pocos días a la casa de Gran Hermano, Telefe, pero ya tiene rivales en el día a día. Florencia Regidor se acercó a Juliana Furia Scaglione para criticar fuerte a la correntina y la tatuada sumó lo suyo, dejando en claro que ninguna se la banca.

"A la noche, Nico me contó que estuvo con los Bros y les decía: '¿Saben quién hizo la fulminante?' Y hoy a la mañana vino a decirnos lo del grito a nosotras. Nos quiere hacer pisar el palito", le dijo Florencia a Furia.

Al escucharla, la tatuada agregó sobre Coti y su inclusión en el reality: "Seguro la hicieron entrar para generar conflicto y no lo está logrando entonces fijate que a mí ni me habla. En cualquier momento, va a tener que generar un roce".

"Es muy mentirosa", lanzó sin vueltas Florencia. Y Furia añadió picante en esa misma línea: "Obvio. Romina (Uhrig) me contó todo. Imaginate que yo tengo la foto con sus tres amigas que las cag... (por Daniela Celis y Julieta Poggio)".

"Lo que yo hablaba con Emma es que vos podés jugar y ser mentirosa. Podés jugar con la mentira y eso está bien. El problema es que seas mala persona y bicha", siguió Florencia castigando a Coti.

"Es una piba que encima es re linda, no hace falta que lo haga. Con su hermosura podría generar muchas cosas bonitas pero no lo usa a su favor. No se banca a nadie. Entonces, la realidad es que tiene un problema", concluyó Furia concediendo con Florencia en lo que observan de Coti Romero.