Gran Hermano: Coti Romero recibió un nuevo grito desde afuera que alertó a los 'Bros'

"Amigo, tené que saber que esta charla es muy importante", le dijo Manzana a Nicolás. "A Coti tenemos que usarla nosotros para contra el afuera", le remarcó Nicolás. Y opinó Federico: "Todas las cosas que diga Coti hay que agarrarlas con pinzas".

Más tarde, Coti le consultó a Nicolás: "¿Vos estabas afuera cuando gritaron? 'Coty traidora, aguante Nico', ¿dijeron eso?". "Sabés que pasa, yo escucho eso y qué me importa... No te enrosques al pedo", le contestó el jugador, quien intentó tranquilizarla.

Acto seguido, la correntina expresó: "Yo re entiendo, son cosas que pasan... Pero me ha pasado el año pasado que decían cosas que yo me sentía mal. Hoy no me molesta porque yo te lo dije a vos".

"Exacto, tampoco sabemos si es real o no, ¿entendes? Así que ya está, tranquila", repitió Nicolás. Ahí, Coti abrazó a Nicolás y le dijo: "Yo los quiero mucho... Me gusta porque ustedes saben separar esas cosas, es como 'te voté, bueno chau'".

Coti y Furia, besos, caricias y mucha tensión sexual en Gran Hermano

Coti Romero entró a la casa de Gran Hermano y empezó a ejecutar sus tácticas para lograr su cometido en le juego. La correntino estaría dispuesta a enfrentar a Furia, que -hasta ahora- es la jugadora más fuerte del reality.

Juliana Scaglione no vio con buenos ojos la llegada de la rubia y dejó en claro que pretende que su estadía en el programa sea corta.

Pese a la presunta enemistad entre ellas, en las últimas horas, Coti y Furia protagonizaron un momento hot, con Damián Moya como testigo. Todo se generó en el jardín, cuando las chicas estaban tomando cerveza.

El muchacho les propuso un juego: tenían que encontrar una chapita debajo de unos vasos plásticos. La correntina dijo que si ganaba, le quería tocar la cola a Furia, quien, por su parte, apostó que, en caso de ganar, iba a darle un beso a la ex del Conejo.

Damián les las hizo fácil, las dos ganaron y hubo un acercamiento picante entre las chicas. "Acá hay tensión sexual", exclamó el participante, que no podía creer lo que estaba presenciando.