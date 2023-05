El gravísimo detalle de la escandalosa separación de Fátima Flórez y Norberto Marcos

Embed

"De lo que se habla es de una relación casi insostenible al final de esta etapa del matrimonio, y la gente cercana a Norberto que lo que quiere y lo acompaña, dicen que Fátima es una maltratadora. Así la definen en este momento", sumó el periodista Adrián Pallares.

"Cómo Fátima ni siquiera se acercó a verlo ni asistirlo, el entorno de Norberto está muy enojado con la artista. Sin arrepentimiento alguno", aseguraron y sumaron que Norberto "estuvo solo como un perro abandonado ese 22 y 23 de abril y la furia crece en el entorno que acompaña a Norberto en este momento".

Si bien Fátima en una reciente entrevista con Intrusos (América TV) aseguró que la relación concluyó en excelentes términos, las cosas no serían tan así y desde el entorno de Marcos la versión es definitivamente otra.

Fátima Flórez confesó cuál fue uno de los motivos principales de su separación con Norberto Marcos

Hace algunas semanas, la ex pareja de Fátima Flórez, Norberto Marcos, se quebró al aire de Intrusos y entre lágrimas confesó que sigue amando a la humorista; y este jueves, en la misma pantalla de América TV, la comediante se refirió a uno de los principales motivos que la llevaron a tomar la decisión de separarse, y cómo tomó las palabras de su ex.

Mientras se prepara para un viaje "de placer y negocios", Fátima reconoció que vio la nota donde su ex se quebró por la ruptura, y aseguró: "nosotros hablamos seguido, esta todo súper bien, no tengo más para decir", comenzó, y sobre la sensibilidad del productor definió que "él es así, los dos nos hemos cuidado y querido mucho y siempre vamos a hablar bien el uno del otro porque no tendríamos nada malo para decir"

Sobre los motivos de la separación, Fátima explicó "se dijo tanto que no me acuerdo específicamente, lo del dinero nunca pasó, nunca tuvimos esa plata en casa por eso nunca pasó", haciendo referencia a una importante suma en dólares que habría desaparecido de su casa.

"Yo siempre fui muy reservada con mi vida privada, poca gente sabía de mi vida, en mi familia son muy perfil bajo al igual que Norberto, y es mucho de golpe", aclaró sobre tanta exposición e incluso se refirió a aquellos rumores que afirmaban que ella habría recibido malas influencias que incidieron en su decisión de separarse.

"Norberto no piensa eso de mi, estamos separados con muy buena relación y muy buenos términos", dijo y aclaró que si eso fuera cierto, "hablaría muy mal de mi".

Al ser consultada sobre el por qué de su separación, si bien no dio la razón concreta, explicó que "como cualquier pareja que se separa. Compartir trabajo influyó, cuando uno trabaja y vive 24 horas, es difícil trabajar juntos, llegar a casa y seguir con los temas del trabajo, quieras o no nunca desprendés", cerró, y desmintió además que la diferencia de edad haya tenido algo que ver: "eso estuvo siempre, y si antes no fue un problema tampoco lo fue ahora".