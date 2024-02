El motivo por el que Susana Giménez rechazó el especial regalo de cumpleaños de Cristian Castro

En charla con el ciclo A la tarde, América Tv, el cantante y su novia cordobesa explicaron bien qué pasó con el perrito que le obsequiaron a Susana y la razón por la que la animadora optó por no tenerlo.

“Si contesto yo, voy a contestar mal...”, adelantó Cristian Castro con cara de cierto malestar ante la consulta de Luis Ventura por este tema particular.

Y luego su novia amplió: “Aparte de regalarle su show para el cumpleaños, le obsequiamos un perro. Le mandamos a hacer un bolso, con todo lo que significa, lo compramos en Buenos Aires, le hicimos todos los papeles. Cuando nos empezaron a mostrar los perritos, Cristian se quiso quedar con uno para nosotros, entonces compramos dos”.

Embed

“Le llevamos el perro pero, aparentemente, Susana no lo podía tener porque ella tiene perros muy grandes”, sostuvo. Sin embargo, lo que molestó a la pareja fue la actitud que tuvo la diva con el obsequio. “Entonces en el cumpleaños empezaron a ver quién se quedaba con el perro y se lo terminaron llevando Barby Franco y Fernando Burlando”, contó Sánchez, con cierta decepción en su tono de voz.

“¿Estás enojado?”, le preguntaron al cantante. Y él contestó sincero y un tanto desilusionado con la actitud de la diva: “Yo solamente digo que los regalos no se regalan. Me parece que con una llamada a mí o a Mariela se hubiese resuelto todo el asunto. Pero no la llamaron a Mariela, no me llamaron a mí, y bueno, quedé con cierta tristeza, no enojado”.

“Le fuimos a cantar, le cantamos con mucho cariño y tenemos un amor inmenso por Susana, pero esto me pareció....”, agregó sin poder cerrar su frase.

“Cristian había hablado con la nieta (Lucía Celasco) y la hija de Susana (Mercedes Sarrabayrouse) y les dijo ‘veo que tienen perros grandes, entonces lo que te pido es que me avises si no se lo va a quedar nadie de la familia, porque me lo quedo yo", explicó la pareja del cantante.

Y sobre el perro en cuestión, confirmó cuál será su nuevo hogar: “Ya lo tenemos nosotros porque le vamos a regalar las dos (mascotas) a Verónica (Castro)”.

cristian castro novia.jpg

Cristian Castro se mostró preocupado por la salud de Luis Miguel y contó un detalle desconocido de sus shows

Cristian Castro brindó una extensa entrevista en el programa A la tarde, América Tv, y se refirió a Luis Miguel y se mostró muy preocupado por la salud de su colega al notarlo disminuido físicamente a raíz de la gran cantidad de recitales seguidos que suele hacer.

“Siento que está trabajando mucho, yo quisiera mandarle un mensaje, de que por favor trabaje menos. Nosotros los que trabajamos mucho podemos llegar a tener mala salud y que, Dios no lo quiera, que pase algo más grave”, precisó el artista.

Y remarcó que no lo vio bien en un show al que asistió: “Yo vi un recital donde ya no estaba realmente cantando, vi un recital donde estaba animando. Yo sentí realmente menguada la situación física de Luis. Eso es lo único que me preocupa, me interesa que quede en la vida, en el mundo, que siga a sus pasos agigantados pero tranquilo”.

“No tiene que hacer 600.000 conciertos para demostrar o para romper récords, ya sabemos que vende todas las entradas. Sabemos que es impresionante, pero creo que hoy en día tiene que estar más tranquilo para salir. Quizás más sonriente, con más lomo, con más fuerza y de pronto no tener que hacer tantos shows sin cantar”, precisó Cristian Castro.

Y cerró contundente: “De pronto se queda afónico. Yo digo que lo único que me gustaría es que frenara un poco para hacer menos recitales y tener a un Luismi recontra. Y hacer estadios, entonces haces dos River o algo así y chau, realmente estás con el rendimiento a tope”.