¡Otra vez soltero! Cristian Castro se separó de su novia tucumana: los motivos

La noticia fue confirmada por la propia Wagner en diálogo con el periodista de LAM, Santiago Sposato, quien compartió los detalles de la conversación.

Según la abogada, la ruptura no se debió a infidelidades por parte de Castro, sino más bien a las dificultades para mantener una relación con una persona tan famosa y con un ritmo de vida tan acelerado.

"Estoy segura de que no me fue infiel. Solo que no puedo con tanto, es muy difícil estar con alguien así, tan famoso", declaró Wagner. Además, mencionó que la intensa agenda de viajes de Castro dificultaba seguirle el ritmo, lo que finalmente llevó a poner fin al romance.

El romance entre Castro y Wagner había comenzado hace apenas unas semanas en Los Ángeles, Estados Unidos, donde ambos se encontraron mientras ella realizaba compras. Según reportes anteriores, el cantante quedó cautivado por Wagner y compartió varias publicaciones dedicadas a ella en sus redes sociales