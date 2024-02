Se supo qué hizo Susana Giménez con el perrito que le regaló Cristian Castro por su cumpleaños

Embed

"Ella tiene muchos perros grandes, y es un regalo muy fuerte para hacer, coincidimos en eso", comentó la periodista, al tiempo que reveló que "Se lo quedó, me mandó una foto recién, lo rebautizó, se llama 'Blue'. Ahí lo vemos, lo tiene Barby Franco en su casa con Burlando. Están enloquecidos, es muy Barby Franco".

Fue allí cuando Angie Balbiani consideró un acierto que quedase en manos de la pareja del famoso abogado, "porque Barby hace tiempo me contaba que el perro que tiene acá, no tiene onda con Sarah, no tienen buena onda. Es lindo que se críen juntos, entonces me parece que era como que le tenía que tocar esto a este perrito".

Por último, Maite reveló que lo bautizaron Blue por "Azul", la icónica canción del hijo de Verónica Castro.

Perro de Susana Giménez se lo quedó Barby Franco.jpg

El extravagante regalo de Barby Franco y Fernando Burlando para el cumpleaños de Susana Giménez

La diva de los teléfonos, Susana Giménez, celebró el lunes su cumpleaños número 80 con una espectacular fiesta en la chacra La Mary, en Punta del Este, Uruguay. Ahora, la conductora mostró algunos de los regalos que recibió a través de sus redes sociales.

La actriz, que se despidió de los escenarios con la obra Piel de Judas, publicó en sus historias de Instagram un video con el extravagante regalo que le hicieron Barby Franco y Fernando Burlando.

Susana Giménez y Barby Franco.jpeg

"Estos monos yo los deseaba desde hace muchos años. Cada vez que entraba, preguntaba si estaban en venta los monos", se la escucha a Susana en el video.

Acto seguido, la artista reveló que la influencer y el abogado le regalaron las estatuas de monos que ella tanto anhelaba tener. "¡¡Gracias!! Son divinos", escribió la actriz sobre el video.