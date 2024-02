Cristian Castro se mostró preocupado por la salud de Luis Miguel y contó un detalle desconocido de sus shows

Y remarcó que no lo vio bien en un show al que asistió: “Yo vi un recital donde ya no estaba realmente cantando, vi un recital donde estaba animando. Yo sentí realmente menguada la situación física de Luis. Eso es lo único que me preocupa, me interesa que quede en la vida, en el mundo, que siga a sus pasos agigantados pero tranquilo”.

Embed

“No tiene que hacer 600.000 conciertos para demostrar o para romper récords, ya sabemos que vende todas las entradas. Sabemos que es impresionante, pero creo que hoy en día tiene que estar más tranquilo para salir. Quizás más sonriente, con más lomo, con más fuerza y de pronto no tener que hacer tantos shows sin cantar”, precisó Cristian Castro.

Y cerró contundente: “De pronto se queda afónico. Yo digo que lo único que me gustaría es que frenara un poco para hacer menos recitales y tener a un Luismi recontra. Y hacer estadios, entonces haces dos River o algo así y chau, realmente estás con el rendimiento a tope”.

cristian castro.jpg

Cristian Castro presentó a su nueva novia, se mostró muy enamorado y se besaron en cámara

Cristian Castro sorprendió en el verano 2024 al contar que está otra vez enamorado y presentó a su nueva novia ante las cámaras del ciclo Intrusos, América Tv.

El cantante blanqueó su relación con una mujer de Villa Carlos Paz y dio detalles de su vínculo, que nació cuando él buscaba una casa para alquilar, ya que ella trabaja en el rubro inmobiliario.

“Ya veníamos hablando, es una chica muy linda que me alquiló la casa y yo dije ‘¿con la casa vendrá la chica?’”, explicó el artista en charla con Pablo Layús.

“¿Alquilaste la casa por la casa o por la chica?”, le consultó el periodista. Y Cristian Castro, que hace tiempo no se mostraba tan enamorado en público, comentó: “Sinceramente, por la chica. Pero la verdad es que es muy trabajadora”.

Y destacó sobre la relación: “Estoy de novio con una chica de Carlos Paz, es una mujer muy trabajadora, la veo levantarse muy temprano todos los días y me da mucho gusto conocerla. Les prometo que con esta me voy a quedar, tenemos que sentar cabeza”.

Aprovechando una salida en la noche, el artista y su novia caminaron juntos de la mano y se dieron un apasionado beso a cámara para sellar el gran momento que pasan juntos.