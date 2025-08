El polémico comentario de Julieta Poggio sobre la China Suárez que se hizo viral

El video no tardó en circular por X y los usuarios debatieron entre risas si la respuesta de Poggio fue espontánea o una indirecta con doble sentido.

La inesperada reacción de Brenda Asnicar al saber que Julieta Poggio la reemplaza en Patito Feo

Patito Feo vuelve en formato teatral, aunque lo hará sin dos de las figuras más emblemáticas de la versión original que se transmitió por El Trece entre 2007 y 2008.

Brenda Asnicar (quien interpretaba a Antonella Lamas Bernardi) y Laura Esquivel (Patricia Díaz Rivarola Castro) decidieron no sumarse al nuevo proyecto. En su lugar estarán Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano, y Albana Fuentes, reconocida por su papel principal en el musical La Sirenita.

En ese contexto, se dio a conocer cómo reaccionó Brenda Asnicar al enterarse de que Poggio será quien encarne a Antonella en esta nueva versión teatral de Patito Feo.

Durante su participación en Había que decirlo, la actriz de 33 años habló sobre el regreso de la ficción que la catapultó a la fama en su adolescencia, y explicó junto a Esquivel por qué ambas decidieron no formar parte del elenco.

“Entre que me clavaste el visto y hay una nueva Antonella ahora en el teatro... Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no", dijo la actriz entre risas. Y luego aclaró por qué rechazaron ambas la importante propuesta: "Tanto Laurita (Esquivel) y yo dijimos que no porque estamos con nuestras carreras, nuestras cosas".

"Y lejos de las cuestiones personales son personas muy talentosas. El proyecto es muy bonito, se merece ser bien recibido. Disfrútenlo. Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?", cerró picante Brenda Asnicar con un palito para Poggio, su reemplazante en la historia.

En la ficción original, Asnicar lideraba el grupo de las Divinas, mientras que Esquivel encabezaba a las Populares. Los álbumes musicales de la serie fueron un fenómeno de ventas, posicionándose como los más vendidos en Argentina durante 2007 y 2008. La producción ganó el Martín Fierro como Mejor Programa Infantil/Juvenil en su primera temporada, además de varios Premios Gardel. El elenco también realizó exitosas giras teatrales por distintos países de Latinoamérica y Europa entre 2007 y 2011.