La grave denuncia del repartidor al que Fernanda Iglesias le chocó su moto: "Estaba alcoholizada"

Embed

Qué dijo Fernanda Iglesias sobre la presunta extorsión de Boris Mendoza

Este lunes, Fernanda Iglesias contó el angustiante episodio que está atravesando. “Estoy siendo extorsionada desde hace tres semanas por una persona con la que tuve un encuentro fortuito”, comenzó relatando la periodista en Puro Show (El Trece).

Según contó, todo comenzó cuando regresaba del cumpleaños de Sandra Borghi y, al circular por el barrio porteño de Caballito, un auto la encerró y perdió el control del vehículo que manejaba. “Choqué. El auto se fue. En la vereda había dos autos estacionados y, en doble fila, una moto. Me fui sobre la moto, el chico no estaba arriba de la misma, estaba abajo. Por lo tanto no hubo heridos. Vino el SAME por mí”, detalló.

“El chico de la moto me empezó a gritar, no quise entrar en una pelea porque estaba en shock y me quedé en el auto. El auto que yo tenía era alquilado, entregué todos los papeles. El policía me dijo que no había ningún delito y me dejó irme”, explicó.

Sin embargo, días después comenzó lo inesperado. “A partir de ahí, el chico de la moto me empezó a escribir en Instagram y a pedir plata, a decirme que yo lo tenía que ayudar porque era una víctima. Le dije que lamentaba lo que había pasado, pero que él estaba bien. Él me pasa su alias, me dice que necesita plata”, narró Iglesias.

El presunto acoso continuó con mensajes que la periodista decidió hacer públicos: “Todos mis amigos me dicen que te escrache”, le escribió el joven. “Le dije que no tenía problema si contaba lo que había pasado, yo no hice nada malo. Tuve un accidente pero él no estaba en la moto y el Seguro se va a hacer cargo".

"Le pregunté qué podía hacer para ver si podía ayudarlo a conseguir un trabajo. No sabía qué más hacer, me daba lástima, le dejé mi teléfono para que me llame. Nunca me llamó y ahora me empezó a extorsionar con hablar en los medios si yo no le daba algo”, agregó.

Asesorada por su abogada, decidió actuar judicialmente: “Hice una denuncia por extorsión y ahora me tengo que ir a ratificar. Hablé con el policía de esa noche, le conté lo que me estaba pasando y me dijo que eso no existe. Porque yo, en la confusión de que además me da pena esa persona, no sabía qué hacer. El policía me dijo que vaya a la comisaría a hacer la denuncia. El chico no sabe que lo denuncié”.

Además, señaló que el incidente le provocó gastos económicos de los que tendrá que hacerse cargo: “Yo puse una fianza sobre el auto, perdí plata. Puse una garantía de 500 mil pesos sobre el auto y la perdí. No hubo heridos, no pasó nada y hay un Seguro que es muy bueno, del que me dijeron que estaba todo encaminado".

“Me está pasando esto hace tres semanas, por suerte puedo denunciarlo y mi abogada me acompaña. Es una extorsión, pero yo no me daba cuenta de eso. Al principio me salió algo de solidaria, y cuando me seguía pidiendo plata me di cuenta de que me estaba extorsionando", reveló.

Por último, agregó que puede salir a contar este episodio debido a que es un "delito penal" que puede exponer gracias a la denuncia que ya presentó en la comisaría. "No sé con qué periodista habló, pero por suerte lo pude poner en manos de la Justicia. Esto es un delito penal, a él no le pasó nada, yo choqué la moto vacía. Por eso el policía me dijo que no había delito. Él estaba abajo de la moto y va a recuperarla", concluyó.