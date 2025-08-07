Fabián Cubero se hartó y denunció a Nicole Neumann por no respetar un acuerdo sobre sus hijas

También se refirió al cronograma de fechas que, al parecer, había sido consensuado previamente: "Le correspondía al señor Fabián Cubero a partir del día 23 de julio. Fue aceptado y consensuado por Nicole. Ha desobedecido de manera consciente y premeditada los términos de dicho acuerdo. El 21 de julio, dos días antes de la fecha de entrega, la señora Nicole comunicó por WhatsApp —en el marco de la terapia de coparentalidad— que fue por error y que había pedido el regreso para el 26 de julio". Por su parte, mencionó que Cubero habría expresado: "es una maniobra burda y maliciosa".

Por qué Indiana Cubero no quiso irse de vacaciones con Nicole Neumann y sus hermanas

El receso invernal suele ser una oportunidad para compartir en familia, y Nicole Neumann decidió aprovecharlo con un viaje por Europa junto a sus hijas. Sin embargo, la ausencia de Indiana Cubero, la mayor, llamó la atención y volvió a encender rumores sobre una posible tensión con su mamá.

Desde hace varios días, la modelo publica en sus redes sociales postales del recorrido por distintas ciudades europeas, donde se muestra relajada, disfrutando del viaje y compartiendo reflexiones personales con sus seguidores.

“Qué decir... Viajar a Europa, en familia, con un bebé de 1 año súper curioso y con ganas de descubrir el mundo”, expresó Nicole Neumann visiblemente feliz, en una postal donde aparece junto a su hijo Cruz y sus hijas Allegra y Sienna Cubero, quienes la acompañan en esta nueva aventura.

En otras postales también se puede ver a su esposo, Manu Urcera, con quien en su momento se rumoreó que Indiana, la hija mayor de Nicole, habría tenido ciertos cortocircuitos. Sin embargo, lejos de referirse a la adolescente, la modelo eligió compartir detalles del intenso itinerario familiar:

"Las valijas de cada uno (somos muchos y es mucho volumen), los vuelos largos (y para mí , temerosos) visitar a mi papá, a quien conocí a los 18 años y hoy mantengo una linda y sana relación de amor, así como con mi hermana Clara", escribió.

Mientras tanto, un simple vistazo al perfil de Instagram de Cubero aclara cualquier especulación: la joven de 17 años optó por pasar sus vacaciones de invierno con amigos en la provincia de Salta. Nada de conflicto familiar, sólo una elección personal. ¡Misterio resuelto!