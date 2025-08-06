A24.com

Hubo de todo

Daniel Osvaldo y su nueva novia protagonizaron un fuerte escándalo en la vía pública: los detalles

Daniel Osvaldo presentó recientemente a Malena, y pocas horas después se hizo público un conflicto que tuvieron en el estacionamiento de un supermercado.

6 ago 2025, 21:05
Daniel Osvaldo y su novia (1)
Daniel Osvaldo y Malena, su nueva novia, fueron protagonistas de un escándalo en el estacionamiento de un supermercado en Banfield, donde aparentemente se habrían encontrado con el exnovio de la joven.

El exfutbolista de la Selección de Italia sorprendió al anunciar a través de publicaciones en Instagram su relación con la estilista y artesana de 24 años a través de publicaciones en Instagram, según informó Pochi de Gossipeame en Puro Show (El Trece). “Se llama Malena y tiene 24 años”, reveló la panelista sobre la chica en cuestión.

En una de las postales, se pudo ver la dedicatoria que el exdelantero de Boca Juniors le escribió, junto a un ramo de flores que le regaló: “Feliz mes, chiquita de mi corazón. Te amo”. Además, en el copy, el músico fue galante: Gracias Vida por regalarme el Rocanrol de mis Sueños“.

“Estuvieron juntos en un supermercado de Banfield, y él se había peleado en el estacionamiento con un hombre”, explicó Pochi sobre el incidente de Osvaldo en el lugar donde reside. Y según ella, el ex de Malena es Tomy Pelaso, que es sobrino de Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo.

Quién es la otra mujer con la que vincularon a Daniel Osvaldo

El 2 de julio en LAM (América TV), Pepe Ochoa sorprendió al revelar que Daniel Osvaldo volvió a apostar al amor apenas un mes después de su separación de Gianinna Maradona. La noticia generó revuelo en el estudio y provocó reacciones inmediatas entre los panelistas.

"Está en una relación, en un vínculo con una chica de nombre Luna", afirmó el panelista. "Pobre piba. Qué mal le veo el futuro. Gianinna debe estar que se muere", disparó filosa Yanina Latorre.

"Se conocieron porque ella es modelo. Lo que me cuentan es que ella ya muestra fotos", contó Ochoa. Hace un mes el comunicador tambén había anunciado la ruptura de Gianinna y el exfutbolista. "Ella intentó meterle onda, él se puso muy tóxico. Ella lo sacó de la casa a los gritos en Albanueva, donde viven en Benavidez", relató en aquel entonces ante las cámaras.

"Fue un escándalo mal. Él no se quería ir, no se quería separar. Y después de tres horas, los vecinos tuvieron que interceder. El tipo se termina retirando del barrio", sentenció.

