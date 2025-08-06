Daniel Osvaldo y su nueva novia protagonizaron un fuerte escándalo en la vía pública: los detalles

Embed

Quién es la otra mujer con la que vincularon a Daniel Osvaldo

El 2 de julio en LAM (América TV), Pepe Ochoa sorprendió al revelar que Daniel Osvaldo volvió a apostar al amor apenas un mes después de su separación de Gianinna Maradona. La noticia generó revuelo en el estudio y provocó reacciones inmediatas entre los panelistas.

"Está en una relación, en un vínculo con una chica de nombre Luna", afirmó el panelista. "Pobre piba. Qué mal le veo el futuro. Gianinna debe estar que se muere", disparó filosa Yanina Latorre.

"Se conocieron porque ella es modelo. Lo que me cuentan es que ella ya muestra fotos", contó Ochoa. Hace un mes el comunicador tambén había anunciado la ruptura de Gianinna y el exfutbolista. "Ella intentó meterle onda, él se puso muy tóxico. Ella lo sacó de la casa a los gritos en Albanueva, donde viven en Benavidez", relató en aquel entonces ante las cámaras.

"Fue un escándalo mal. Él no se quería ir, no se quería separar. Y después de tres horas, los vecinos tuvieron que interceder. El tipo se termina retirando del barrio", sentenció.