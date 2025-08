"¿Cómo se dice vergüenza ajena en turco?": las fotos de Icardi y la China Suárez que indignaron a sus seguidores

A pesar del intento por mostrar cercanía y naturalidad, las imágenes no fueron bien recibidas por muchos seguidores, que no tardaron en dejar comentarios lapidarios. “¿Cómo se dice vergüenza ajena en turco?”; “¿Cuál de los dos es más ridículo?”; “Quieren llamar la atención”; “No lo dejan ni afeitarse en paz”, "Sacame una así como que no debo cuota alimentaria", fueron algunas de las frases que se leyeron en las redes sociales.