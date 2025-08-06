A24.com

"Me tiene la... ": Vero Lozano se hartó de Graciela Alfano y reveló la verdadera razón por la que la bajaron

Verónica Lozano le respondió a Graciela Alfano tras la polémica por su baja del programa y negó que Susana Giménez haya intervenido.

6 ago 2025, 21:41
Tras la cancelación de la participación de Graciela Alfano en Cortá por Lozano (Telefe), y luego de que la exvedette asegurara que fue Susana Giménez quien intervino para que la bajaran del programa, Verónica Lozano habló este miércoles en LAM (América TV) y fue contundente en su respuesta.

"Me tiene la con... al plato. A esta altura de la soirée, si ella cree que la bajó Susana, la bajó Susana. Es muy difícil. Cuando alguien quiere instalar algo, decís... 'bueno'. Hay como un metaverso", lanzó la conductora sin filtro, dejando en claro su molestia por la versión que circuló.

Lozano también se refirió al intercambio privado que mantuvo con Alfano: "Yo fui muy gentil y le contesté, pasó un audio. Me parece muy mal exponer un audio privado, pero lo hizo y está todo bien". Y remarcó: "Se rompe un código. En tal caso lo que uno dice es 'che, ¿puedo usar este audio?'".

Sobre la invitación al programa, explicó cómo se dieron los hechos: "Si vamos a la línea histórica, ella había sido invitada a mi programa hace como un mes, no existía lo del tapado ni nada. Yo me fui de vacaciones, cuando llego el lunes me dicen que estaba programada Graciela Alfano, pero la bajamos porque la semana pasada estuvo en todos los programas, y estuvo en el de Mariana (Fabbiani, DDM), que somos competencia y los productores quieren contenido nuevo. Fue por eso. No se puso otro invitado, nada, esa es la verdad. Nosotros no habíamos visto la nota de Susana, no había salido al aire nada".

Cuando el cronista Santiago Riva Roy le preguntó si Alfano estaba buscando prensa, Lozano respondió con firmeza: "No sé, me da realmente pena porque es una mujer que ha trabajado muchísimo, que tiene valor por sí misma, que tiene contenido por sí misma, entonces instalar cosas que no son verdad, me parece que no está bueno".

Lo que parecía una simple participación en el programa de Verónica Lozano terminó convirtiéndose en una nueva controversia mediática. En las últimas horas se conoció que Graciela Alfano fue retirada de la lista de invitados de Cortá por Lozano (Telefe) a último momento, y no dudó en señalar a la responsable. Según ella, Susana Giménez fue quien intervino para que quedara fuera del ciclo.

La información fue revelada por Marina Calabró en Lape Club Social (América TV), donde detalló que Alfano tenía todo acordado para asistir al programa, pero que de manera inesperada le comunicaron que ya no sería parte.

“¿Bajaron a Graciela Alfano? Esto lo voy a afirmar: bajaron a Graciela Alfano del programa de Verónica Lozano”, lanzó la periodista. Luego explicó: “Ella estaba invitada para el día de hoy, la llamaron el viernes y le dijeron ‘¿Te acordás de la invitación que te habíamos hecho? Bueno, olvidate, no vengas, no estás en la lista’. Hoy vuelve Lozano de sus vacaciones y le querían armar un programa potente con sus escándalos y sus polémicas”.

Según Calabró, desde la producción le dieron una razón formal para justificar la cancelación: “La explicación formal que le dieron a Alfano es que como estuviste el día jueves en el programa de Mariana Fabbiani dijeron ‘no queremos que Verónica vuelva con una invitada que ya estuvo dos días hábiles atrás con su competencia directa’”.

El portal PrimiciasYa se comunicó con Graciela Alfano para confirmar la versión y ella ratificó lo dicho por Calabró. "Se había arreglado una entrevista con mi agente de prensa Ramiro, de la agencia Pashkus, hacía prácticamente un mes, para el regreso de Vero después de sus vacaciones que era este lunes 4 de agosto. Y el día viernes le hablaron a Ramiro y le informaron alguna excusa extraña que levantaban la nota sin una nueva fecha de reprogramación y hasta hoy tampoco la pusieron", comenzó diciendo.

Más adelante, Alfano dejó en claro que sospecha de una intervención directa de Susana Giménez: "Los rumores señalaban a la señora que no quiere que la nombre y ya después de todo lo que ha pasado a mí me empezó a sonar fuerte, que podría ser cierto. Eso es lo que ocurrió".

Graciela Alfano y Susana Giménez

     

 

