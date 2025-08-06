"Me tiene la... ": Vero Lozano se hartó de Graciela Alfano y reveló la verdadera razón por la que la bajaron

Cuando el cronista Santiago Riva Roy le preguntó si Alfano estaba buscando prensa, Lozano respondió con firmeza: "No sé, me da realmente pena porque es una mujer que ha trabajado muchísimo, que tiene valor por sí misma, que tiene contenido por sí misma, entonces instalar cosas que no son verdad, me parece que no está bueno".

Embed

Vero Lozano desmintió a Graciela Alfano tras su comentario sobre Susana Giménez

Lo que parecía una simple participación en el programa de Verónica Lozano terminó convirtiéndose en una nueva controversia mediática. En las últimas horas se conoció que Graciela Alfano fue retirada de la lista de invitados de Cortá por Lozano (Telefe) a último momento, y no dudó en señalar a la responsable. Según ella, Susana Giménez fue quien intervino para que quedara fuera del ciclo.

La información fue revelada por Marina Calabró en Lape Club Social (América TV), donde detalló que Alfano tenía todo acordado para asistir al programa, pero que de manera inesperada le comunicaron que ya no sería parte.

“¿Bajaron a Graciela Alfano? Esto lo voy a afirmar: bajaron a Graciela Alfano del programa de Verónica Lozano”, lanzó la periodista. Luego explicó: “Ella estaba invitada para el día de hoy, la llamaron el viernes y le dijeron ‘¿Te acordás de la invitación que te habíamos hecho? Bueno, olvidate, no vengas, no estás en la lista’. Hoy vuelve Lozano de sus vacaciones y le querían armar un programa potente con sus escándalos y sus polémicas”.

Según Calabró, desde la producción le dieron una razón formal para justificar la cancelación: “La explicación formal que le dieron a Alfano es que como estuviste el día jueves en el programa de Mariana Fabbiani dijeron ‘no queremos que Verónica vuelva con una invitada que ya estuvo dos días hábiles atrás con su competencia directa’”.

El portal PrimiciasYa se comunicó con Graciela Alfano para confirmar la versión y ella ratificó lo dicho por Calabró. "Se había arreglado una entrevista con mi agente de prensa Ramiro, de la agencia Pashkus, hacía prácticamente un mes, para el regreso de Vero después de sus vacaciones que era este lunes 4 de agosto. Y el día viernes le hablaron a Ramiro y le informaron alguna excusa extraña que levantaban la nota sin una nueva fecha de reprogramación y hasta hoy tampoco la pusieron", comenzó diciendo.

Más adelante, Alfano dejó en claro que sospecha de una intervención directa de Susana Giménez: "Los rumores señalaban a la señora que no quiere que la nombre y ya después de todo lo que ha pasado a mí me empezó a sonar fuerte, que podría ser cierto. Eso es lo que ocurrió".