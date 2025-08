El desgarrador relato de María Becerra sobre el duro episodio de salud que vivió: "Me sacaron el respirador"

Entre lágrimas, María Becerra recordó los momentos más duros que le tocó atravesar durante su internación. Explicó cómo, tras salir de terapia intensiva, comenzó a valorar aspectos mínimos de la vida cotidiana que antes pasaban desapercibidos. "Hasta las cosas más básicas. Me pasó en la clínica cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola, o pararme para ir al baño. Todas esas cosas tan básicas de la vida, ¿Viste? Las valorás un montón", afirmó con la voz entrecortada.

La charla siguió con la misma carga emocional y dejó frases que reflejan cómo vivió estos años de exposición y presión: "Yo nunca me la creí, ¿Viste? Siempre fui al contrario, muy insegura de mí misma. Tenga el éxito que tenga, nunca me la voy a creer".

"Soy muy perfeccionista, nunca siento que soy una capa. Me cuesta disfrutar. Lo hice muy bien pero lo podría haber hecho mejor. ¡Re choto! Je, ¡No disfrutaba nunca la piba!", dijo, entre risas y honestidad brutal.

Refiriéndose a los embarazos ectópicos que sufrió, explicó cómo lidió con la culpa y la búsqueda de respuestas. "Tiendo a culparme mucho por lo que me pasó. Me hice estudios, mi novio se hizo estudios. Nos re ocupamos. Siento que el estrés afecta mucho a esas cosas. Yo pensaba cuántas personas quedan embarazadas, no lo saben y siguen yendo al gimnasio, o fumando... y bueno...", reflexionó.

Cuándo y cómo será el nuevo show 360 de María Becerra en el Monumental

María Becerra se prepara para dar un paso sin precedentes en su carrera. Con un anuncio que promete redefinir los estándares de los shows en vivo, la cantante confirmó que se presentará en el Estadio Monumental con un espectáculo en formato 360°, una propuesta inédita para ese escenario. Será el recital más imponente realizado hasta ahora en River Plate, con una capacidad proyectada para 85 mil asistentes.

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes de un banco a partir del 11 de agosto a las 13 horas, mientras que el público general podrá acceder a la venta a partir del 12 de agosto, a la misma hora, a través de Allaccess.com.ar.

Después de una campaña misteriosa protagonizada por los nuevos alter egos artísticos de María, quienes literalmente tomaron el control de las pantallas de los principales canales de streaming del país, se anunció algo grande que estaba por venir. El final fue espectacular: María ofreció un concierto en vivo desde el helipuerto de Puerto Madero, a más de 70 metros de altura, y cerró la presentación con un impresionante despliegue de 300 drones iluminando el cielo de Buenos Aires.

Maria vuelve al icónico estadio de Núñez con una propuesta completamente transformada. Esta vez, el escenario será 360°, pensado para generar una conexión total con su público desde cada rincón. Será su tercer River, y también el más ambicioso: un espectáculo que refleja su presente imparable y anticipa todo lo que está por venir.

En los últimos años, Maria no solo se posicionó en los rankings globales y compartió proyectos con artistas de talla internacional, sino que también logró construir un universo propio, con una estética definida y una narrativa poderosa. Esa identidad se amplifica ahora con la irrupción de sus nuevos alter egos, figuras clave de esta etapa artística. Con una visión audaz, una voz inconfundible y un imaginario visual cada vez más sólido, Maria propone una experiencia que va más allá del escenario: un universo creativo en plena expansión.

Lo que sucederá en River no será solo un recital: será el inicio de una nueva era. Y la invitación está hecha para sumarse desde el primer momento.