El regalo especial con el que Mica Tinelli sorprendió a Candelaria en el día de su cumpleaños

Cande y Mica Tinelli con sus padres.jpg

"Si me preguntan quién es mi persona favorita en este mundo y en esta vida, jamás dudaría en responder que es Cande. Hoy cumple años y es un día muy feliz para mí, porque en esta fecha llegó esa persona tan especial que iba a cambiar mi vida por completo y para siempre", comenzó escribiendo a corazón abierto.

Cande y Mica Tinelli chicas.jpg

Al tiempo que expresó abiertamente: "Te amo tanto, tanto, Lele. Amo esa conexión que creamos a lo largo de nuestras vidas gracias a todas las vivencias compartidas (y QUÉ cantidad de cosas que hemos vivido). Amo nuestros códigos, nuestro amor, nuestra unión; amo que seas mi hermana, mi compañera, mi mejor amiga, mi confidente".

Asimismo, claramente emocionada Mica le confesó a Cande: "Me enseñaste más cosas de las que podés imaginar, y lo seguís haciendo todos los días. Sos un ejemplo para mí; te miro y siento mucha admiración por vos y por todo lo que sos y lograste. Nunca dejes de hacerme reír, ¡por favor! Reírme con vos es como si fuese el combustible para mi alma; vos sos un poco eso para mí".

Cande y Mica Tinelli 4.jpg

"Te amo, hermana hermosa, hija hermosa, mujer hermosa ¡Sé muy feliz, hoy y cada día! Ese va a ser siempre mi deseo. ¡Acá estoy y estaré, al lado tuyo", concluyó por último con las palabras que todo ser humano desearía escuchar de su hermano.

Mica Tinelli - posteo IG por el cumpleaños de Cande Tinelli.jpg

El emotivo mensaje de Mica Tinelli para Licha López: la respuesta romántica del jugador

Mica Tinelli decidió instalarse en México cuando su pareja, el jugador Licha López, fue convocado para ser figura del fútbol en ese país. En ese momento, la hija de Marcelo Tinelli repartió su vida entre Buenos Aires y las tierras aztecas.

Cuando el crack firmó contrato para sumarse a un club árabe, la joven y su novio tomaron la determinación de vivir su historia de amor a la distancia, con varios viajes para no dejar de verse.

Así, a comienzos de septiembre, la hija de Marcelo Tinelli le dedicó un mensaje especial a Licha desde su cuenta de Instagram para saludarlo por su cumpleaños. En el posteo señaló que el amor está intacto, pese a tener que hacer esfuerzos para poder estar juntos.

Mica Tinelli posteo Licha cumpleaños.jpg

"Feliz cumple... Deseo que seas muy, muy feliz y que te pasen solo cosas lindas. Te merecés todo lo hermoso de esta vida, ni un poquitito menos. Te amo como compañero y como persona. Amo el equipo que formamos, con mucha paciencia y amor, siempre respetando los deseos de ambos, sin cortarnos las alas y acompañándonos", expresó.

"No es fácil a veces, los dos lo sabemos, pero también sabemos que de una u otra manera, siempre podemos. Gracias por ser como sos, conmigo y con todos los que te rodean. Tenés una bondad, una simpleza, y un corazón tan genuino, que nunca me van a dejar de sorprender. Te amo, acá estoy y voy a estar siempre. No importa la distancia. Aunque tengamos algunos momentos un poco más difíciles, nunca dejemos creer, de apostar y de mirar para adelante", siguió.

Ante esas palabras, el jugador le respondió en los comentarios con mucho afecto. "Muchísimas gracias Tuta de mi corazón! Te amo mucho! Gracias a vos por todo lo que haces por mi! No importa dónde ni cuando, lo importante es que lo hagamos juntos. Siempre voy a estar a tu lado", manifestó el futbolista.