La palabra de Ricky Diotto en medio de la polémica con María Fernanda Callejón: "Ella..."

"Yo no quiero hablar, ya saben, no me gusta exponer las cosas, no me gusta que me vengan a buscar al trabajo", comenzó diciendo el odontólogo cuando lo abordó el cronista del ciclo de espectáculos, Rodrigo Bar.

Y agregó: "Todo tendría que haber quedado en privado, estoy muy cansado, hablo por educación". "De la otra parte hicieron un mundo y me encuentro siempre con que me esperan en el trabajo. Yo no tengo nada para decir, estoy viviendo hace tres años un calvario", sostuvo.

"Quiero que esto termine de una vez por todas. Hice todos los ofrecimientos que pude. Dije que no quería quedarme con nada. Mi única propuesta fue comprar un departamento para mi hija, alquilarlo y con eso alquilar otra cosa para que ella no pierda el centro de vida", siguió.

Luego, subrayó: "Yo puse mucho para que tengamos lo poco que tenemos, muchísimo di. Me iba de mi casa a las 6 de la mañana y volvía a las 9 de la noche. Veía el pasto solamente los fines de semana. Y me tengo que bancar esta exposición, todo este caos. Porque todos los días una cosa. A mí se me ha acusado de cualquier cantidad cosas por decir 'vamos a poner las cartas sobre la mesa'. ¿Qué querés que nos sentemos a tomar un café y te muestre todas las cosas que pago? Nos quedamos hasta mañana".

El fuerte descargo de María Fernanda Callejón tras la polémica con Ricky Diotto: "Nadie me paga..."

María Fernanda Callejón se expresó este jueves en sus redes sociales e hizo un descargo sobre la causa con su ex Ricky Diotto por la división de bienes.

A través de sus historias de Instagram, la actriz comenzó diciendo: "Ayer finalmente se dio la segunda audiencia de liquidación de bienes, la que estoy esperando hace un año y medio. La esperé muchísimo. Y, como siempre, al minuto que terminó la audiencia... no fue una linda experiencia, no por mi patrocinante y por mí, ni tampoco por el consejero y la jueza. A buen entendedor, pocas palabras".

"Dejó muchísimo que desear. Y como siempre, se filtró al minuto. Por supuesto, la otra parte lo filtró inmediatamente. Antes de terminar la audiencia, la otra parte muy ansiosamente le preguntaba a la señora jueza 'y cuándo se va a subir'", siguió.

Y sostuvo: "Estoy harta que se digan cosas que no son. Esto no es un descargo, simplemente manifiesto lo que se vivió ayer. Lo que se leyó y se filtró por ahí no es cierto. Se filtró y se leyó la sentencia, no se mostró al aire el papel. Ellos mandan un escrito de lo que ocurrió en la audiencia y se filtró todo al revés".

"A esta altura después de tres años de martirio, no me extraña nada de lo que suceda porque ya no espero nada normal de gente adulta, gente coherente... esperar cosas que sabemos que del otro lado no van a ocurrir. Tenía mis expectativas con respecto a mis derechos y a los de mi hija. Pero se filtró todo al revés, se dijeron falacias, cosas que no ocurren. A mí nadie me paga el circo de nada, yo tengo una vida y me hago cargo. Lamento que se haya filtrado todo", remarcó.

Por último, agregó: "Cuando digo que no espero nada, no hablo de la Justicia. Tanto la jueza como el consejero, muy bien. Confío en la Justicia, aunque en Provincia es más lenta, confío en la justicia terrenal y en la divina. Del otro lado no tienen ni idea lo que una tiene que soportar: sigo soportando amedrentamiento, humillaciones, prejuzgamientos, juicios como si estuviera sentada en un banco de los acusados cuando la víctima soy yo y, por ende, mi pequeña".