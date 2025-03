Elba Marcovecchio le respondió sin filtro a Wanda Nara tras su polémico mensaje: "Se contradice en todo"

"¿En qué no le está yendo bien?", le consultó la conductora. "En las resoluciones judiciales. Ella hizo todo lo que hizo para continuar con un impedimento de contacto de hecho, que estaba haciendo entre Mauro y las nenas. Recordemos que desde el 6 de enero Mauro no ve a las nenas por decisión de ella, porque no había ninguna decisión judicial, no había nada que impidiera ese contacto", le contestó.

Después, sobre el escándalo del Chateau Libertador, Marcovecchio sostuvo: "No hubo violencia, no se ven episodios de violencia".

Luego, Yanina le preguntó sin vueltas: "¿Hay una causa muy importante de violencia que no se sabe y es secreta?". "No, ella misma se contradice en todo lo que dice", aseguró la abodada del futbolista.

Más adelante, el panelista Fede Popgold le preguntó a Elba: "¿El ataque persona en sus tuits creés que fue para desestabilizarte?". "Creo que su intención fue una suerte de amenaza, fue un contenido marginal", remarcó la letrada.

"¿Sabés lo que busca? Puede ser que en este contenido pseudo mafioso que tiene este mensaje busque asustarme, lo cierto es que está muy lejos de asustarme porque yo tengo mucha profesión atrás y estoy muy tranquila", agregó Elba.

La firme determinación de Elba Marcovecchio ante la durísima amenaza de Wanda Nara: "Mafioso"

El viernes por la noche Wanda Nara utilizó su cuenta en X para dejar un picante mensaje donde sin mencionarla apuntó muy fuerte contra Elba Marcovecchio, una de las abogadas de Mauro Icardi.

"Y en estos días les cuento la historia de una abogada… Por respeto a su ex que ya no está estoy pensando si contarlo o no… Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave", comenzó la mediática haciendo referencia a la reciente muerte del periodista Jorge Lanata.

"Pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber… Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer", cerró la conductora su dura advertencia contra Marcovecchio y al rato salió al aire en LAM, América Tv.

Luego de este mensaje, Elba Marcovecchio contestó y dejó en claro que no dejará pasar de largo estas palabras y accionará legalmente contra la ex esposa de su cliente.

En charla con el ciclo Mujeres Argentinas, El Trece, la letrada aseguró que hará de manera inmediata: iniciará acciones legales contra Wanda Nara por los dichos "injuriantes, amenazantes y hasta lindando lo mafioso".

"Si tenés algo que contar, contalo. No amenaces, contalo. ¿Qué puede saber ella de nuestra vida o de nuestra familia? Nada. Ni mi familia ni yo vamos a soportar una injuria más", explicó Elba Marcovecchio.

Y continuó profundizando acerca del fuerte mensaje de la mediática en su contra: "Es bajo y violento, ella que dice que fue víctima de violencia, está ejerciendo lo mismo contra mí, atentando contra mi honor, mi dignidad, mi honor profesional y personal y no lo voy a tolerar".