El particular mensaje y fotos inéditas de Cande Tinelli con su hermana Micaela en un día especial

"Siempre juntas de la mano. Siempre apoyándonos mutuamente. Podría decir mil cosas, pero en resumen yo siento que ella es mi mitad. Que ella me enseñó infinitas cosas", continuó muy profunda.

cande tinelli emotivo mensaje cumpleaños mica tinelli.jpg

Y remarcó: "Es una madre, una hermana, un oído, una gran amiga, y una persona que irradia amor y luz constantemente. Amante del mar, de los atardeceres, de los animales, de las sirenas y de todo lo esotérico".

"Siempre fui su fan y la copiaba en todo. Ella intento ahogarme con un alfajor de bebé, pero no lo logró. Por suerte sobreviví y vivimos momentos únicos. La amo mas que a nadie en este mundo", recordó Cande Tinelli con mucho humor.

Y cerró: "Por mil millones de vidas mas al lado tuyo. Sabes que siempre voy a estar. Sos mi prioridad ante cualquiera. Mi sol después de la tormenta. Te amo Tutsi, orgullosa de ser tu hermana. Por siempre juntas, nuestras almas jamás van a separarse. Feliz cumple, disfruta mucho, no mereces menos. ‍ Tan virginiana que duele".

A lo que Mica Tinelli le comentó el posteo movilizada por las palabras de su hermana: "Me vas a hacer llorar. Te amo tanto que no me entra tanto amor en el cuerpo sos mi otra mitad, la persona más importante de mi vida ‍‍ juntas de la mano en esta, y en todas las vidas".

cande tinelli mica tinelli fotos ineditas de niñas 5.jpg

cande tinelli mica tinelli fotos ineditas de niñas 3.jpg

cande tinelli mica tinelli fotos ineditas de niñas 4.jpg

cande tinelli mica tinelli fotos ineditas de niñas 2.jpg

cande tinelli mica tinelli fotos ineditas de niñas.jpg

Cande Tinelli respondió a las críticas por su cuerpo y dejó un mensaje sobre los trastornos alimenticios

Cande Tinelli recibió fuertes comentarios contra su cuerpo luego de publicar un video en sus redes sociales y decidió hacer un descargo para concientizar acerca de los trastornos alimenticios.

“Este es el claro ejemplo de que no hay que dejarse influenciar por las opiniones, porque son miradas y visiones ajenas que exceden a uno. Sean buenas o malas no hay que hacerse cargo de lo que el otro ve en mi”, escribió exponiendo a los usuarios que opinaban de su físico.

Luego, les respondió de forma irónica y expresó: “Perdón por no tener carne pero estar más rellenita y también haberme arruinado el cuerpo de tatuajes y ser parecida a un alíen. Perdón también por ser hija de alguien famoso y bueno, perdón por todo básicamente”.

Por último, se abrió acerca de lo que sufrió durante muchos años y dejó un mensaje para ayudar a quienes están pasando por lo mismo. "¿Entienden que tiré años de mi vida de juventud por este tipo de comentarios o cosas que me decían, que no me los devuelve nadie?", exclamó.

"No sean tan bolud… como fui yo. La gente que me dice: ‘Si no te importa, no lo subas’, tiene su punto. Pero, ¿por qué lo subo? Yo tengo un alcance a muchos seguidores y esto no lo digo de creída, lo digo desde un lado bien. Es algo que prácticamente no elegí, pero le saco provecho a eso", explicó.

“Intento comunicar esto porque sé que hay gente que la pasa mal porque yo la pasé mal leyendo comentarios así. He estado encerrada semanas en mi cuarto a oscuras vomitando cada cosa que comía y llorando. Medicada, perdiendo tiempo de mi vida siendo una pendeja", confesó.

Y completó: "No quiero que le pase esto a la gente porque me hace mal. No lo quiero permitir. Lo voy a seguir diciendo porque no quiero que le pase a nadie porque perdés tiempo en cosas que no tienen ni put… sentido".