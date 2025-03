Viviana Colmenero contó su dura experiencia tras el infierno que vivió Tamara Paganini luego de Gran Hermano

"Tenía un montón de amor y sin embargo pensé tres veces tirarme abajo de un tren, en mi agenda tenía tres cartas escritas por si en algún momento tomaba coraje y me quitaba la vida", reconoció.

"No conseguía un trabajo normal, no podía caminar por la calle, llegué a vestirme de hombre para salir", recordó con angustia.

Embed

Viviana Colmenero estuvo en el piso de Intrusos y en sintonía con lo que le contó Paganini a Luis Ventura contó su dramática experiencia tras salir de la casa.

"Yo estoy bien gracias a la terapia, no me sorprendió que lo contó Tamara. Tenía conocimiento que la Colo estaba mal, con problemas de alcohol y depresión", indicó la ganadora de GH 2003.

"Gran Hermano después ayuda a que no consigas trabajo en la vida común y corriente. Hasta que no entras a conocer esto no te das cuenta que es un negocio del entretenimiento", comentó sobre la falta de trabajo que sintió tras la fama del reality.

Y explicó por qué no la mencionan tanto en el reality pese a ser una de las ganadoras: "A mi no me nombran. Me acusaron de que en la final de Gran Hermano 7 entré con una cámara oculta, yo me enteré hace poco".

"No es normal esa experiencia de entrar en la casa y encerrarse ahí", reconoció Viviana Colmenero. Y apuntó: "Cuando estás ahí adentro la das de comer a toda la tele. Nunca me dio de comer la tele, yo me lo gané".

viviana colmenero 2.jpg

La estremecedora confesión de Tamara Paganini sobre los últimos días de Verónica Zanzul de Gran Hermano

La ex Gran Hermano Tamara Paganini estuvo en Secretos Verdaderos, América Tv, y habló por primera vez sobre la dramática muerte de Verónica la Colo Zanzul, su excompañera de reality e íntima amiga.

"¿Llorás seguido por La Colo?", le preguntó Luis Ventura después de hacer una breve presentación sobre la ex participante de la primera edición de Gran Hermano.

“Todavía uno no se acostumbra. Viste cuando alguien desaparece y por momento te encontrás pensando 'ah, la voy a llamar' o 'le voy a mandar este video que le va a encantar', y de repente caés, es una fracción de segundo, que te parte una y otra vez el alma, hasta que después te vas acostumbrando”, comenzó diciendo Tamara.

“Yo supongo que en algún momento ya sea lejano o corto tiempo, me voy a acostumbrar como uno se acostumbra a tantas perdidas. Pero te queda una sensación de impotencia porque ella le ponía todo para salir de la depresión”, remarcó.

"La veía muy centrada, muy en eje", le comentó el conductor. “En muchas cosas ella estaba en eje, pero los bajones eran tremendos”, le respondió.

Ahí, Ventura quiso saber si Zanzul tenía alguna adicción. Tamara fue sincera y afirmó: “Ella tenía problemas con el alcoholasí como cada uno de nosotros tuvimos problemas con muchas cosas”.