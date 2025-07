El sorpresivo embarazo que tomó por sorpresa a Nicole Neumann y Manu Urcera

“Creo que cada cosa que fue pasando me fue dando más fuerzas para seguir con mi vida y cambiar de rumbo, porque eso no era lo que yo quería para mi vida. Ni todo esto, ni lo que pasó”, decía la ex de Urcera en una nota con el programa Socios del Espectáculo al tiempo de terminar su relación con el piloto.

Y agregaba picante contra Manu Urcera: "A mí me gusta tener buena relación con mis exparejas, este no fue el caso lamentablemente. Hubo cosas que no me gustaron, que me hicieron sufrir un montón. No es que fue la separación y lo que pasó que marcaron un final drástico. Fueron años de pasarla mal y sufrir”.

Hoy la oriunda de Río Negro está feliz con su novio Guido Carrillo después de aquella triste y escandalosa separación de Manu Urcera y disfruta de un inmejorable presente a punto de convertirse en madre.

El fuerte reclamo que recibió Nicole Neumann de una de sus shijas por Cruz

Nicole Neumann contó el entredicho que tuvo con una de sus hijas a pocos días del nacimiento de Cruz Urcera, hijo que tiene con el piloto Manu Urcera, y reveló la inesperada reacción que tuvo en ese momento, en una charla con Ángel de Brito en el programa de streaming Ángel Responde de Bondi Live.

El conductor le consultó a Nicole Neumann por las tres hijas que tiene con Fabián Cubero -Indiana (17), Allegra (14) y Sienna (10)- y si alguna de ellas se puso celosa con el nacimiento de su hermanito. A lo que la modelo reconoció: “La más chiquita sí. Nunca me lo dijo, pero yo me daba cuenta”.

Y luego contó que esa postura de la niña cambió totalmente: “Lo ama a otro nivel (a Cruz). No sabes lo que es con él, pero una vez me tiró: ‘Vos me cambiaste por tu hijo’. ¿¡Qué!? No más que eso, lo aman”.

La rubia destacó además cómo es Allegra con el más chiquito del clan: “La del medio también en un momento notó que yo estaba un poco menos presente, porque claro, estaba todo el día amamantando, estaba agotada”.

Y cerró: “Obviamente no era la presencia tan encima, se me pasaban cosas porque la maternidad de un bebito y el puerperio son bravos. Sigo estando, chicas. Un poco más cansada, pero estoy”.